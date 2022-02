Ukrayna’daki Türk vatandaşları: Şu an çok tedirginiz

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası, Ukrayna'da bulunan Türkler, tahliye için büyükelçilik yetkililerine ulaşamamaktan yakındı. SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaşan vatandaşlar, "Şu an çok tedirginiz. Konsolosluğa ulaşamıyoruz. Acil tahliye uçuşu bekliyoruz" diyerek yetkililerden yardım istedi.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna’yı işgaline dönüştü. Ukrayna’da yaşayan Türkler ise tedirgin. Türkiye’ye dönmek isteyen vatandaşlar, büyükelçilik yetkililerine ulaşamamaktan yakınıyor.

“ŞU AN ÇOK TEDİRGİNİZ”

SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaşarak yaşadıkları sıkıntıyı anlatan bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

* Ben Odessa merkezdeyim. Yaklaşık 1 sene önce burada yaşayan babamın yanına geldim. Şu an az sayıda insan dışarıda. Ama sabah 5 gibi Odessa’nın kuzeyinde patlamalar oldu. 11 gibi de bizim evimize yakın bir yerde patlama meydana geldi. Şu an büyükelçiliği arıyoruz, kimse cevap vermiyor. Burada mağdur durumdayız. Buradan tahliyemizi istiyoruz. Şu an savaşın içindeyiz. Büyükelçiliği numaralarını arıyoruz meşgul ya da çalıyor cevap vermiyorlar.

* Yerel kaynaklardan takip ettiğimiz kadarıyla Harkov havalimanına saldırı düzenlenmiş durumda, bazı askeri yerler patlatılmış. Kırım tarafından füzeler ateşleniyor, Şu an Ukrayna’nın en güvenli yeri Odessa. Diğer şehirlerde, Kiev olsun Harkov olsun vatandaşlar akın etti süpermarketlere. İnsanlar Moldova, Romanya, Polonya sınırına batıya doğru yoğun bir göç halinde. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Şu an çok tedirginiz. Dışarısı güvenli olmadığı için evden çıkmıyoruz.

“ACİL TAHLİYE UÇUŞU BEKLİYORUZ”

Ukrayna Kiev’de yaşayan başka bir vatandaş ise, “Sokaklarda insanlar ATM ve marketlerde sıra bekliyor. Konsolosluğu arıyoruz, hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. İnsanlar aşırı panik halinde. Akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruklar var. Acil tahliye uçuşu bekliyoruz.” dedi.

