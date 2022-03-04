Ukrayna’dan bin 371 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, savaşın başladığı günden bugüne kadar Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısını 11 bin 24 olarak açıkladı. Bugün ise bin 371 tahliye gerçekleşti.

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Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırı sürerken, savaş bölgelerinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının ülkeden tahliyeleri devam ediyor.

TOPLAM TAHLİYE SAYISI AÇIKLANDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugün Ukrayna'dan 310 kardeşimiz daha yola çıktı. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 11 bin 24. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” açıklamasında bulundu.

TREN VE OTOBÜSLERLE YOLA ÇIKTILAR

4 Mart itibariyle trenle Dnipro'dan, Harkov'dan ve Kiev'den 148, Odesa, Lviv, Vinnitsya, Khemeinitsky kentlerinden otobüs ve minibüsle 162, toplamda 310 Türk vatandaşının yola çıktığı açıklandı.

1061 VATANDAŞA SINIR GEÇİŞ DESTEĞİ

Dışişleri Bakanlığı'nın bilgilendirmesinde de bin 61 Türk vatandaşına da sınır geçiş desteği sağlandığı aktarıldı.