Ukrayna’dan kaçış sürüyor: Görüntüler yürek burktu

Rusya’nın işgalinin ardından Ukrayna’dan kaçışlar sürüyor. Bugüne kadar 2 milyon kişinin ülkeyi terk ettiği açıklandı. Ukraynalılar bugün de Kharkiv ve Lviv'deki tren istasyonlarına akın etti. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada da gündeme oturdu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin 13’ncü gününde ülkeden kaçışlar sürüyor. Kharkiv ve Lviv tren istasyonlarında çekilen görüntüler yaşanan insani dramı gözler önüne serdi.

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran görüntüde, tren istasyonundaki uçsuz bucaksız kalabalık da gözler önüne serildi. Kaçan siviller, Kharkiv istasyonunu doldururken, Ukraynalılar trenlere binebilmek için birbirlerini ezdi.

Binlerce kişi Rusların saldırılarından kaçmaya çalışırken, hafta sonu Kharkiv’de çekilen manzara aslında tüm Ukrayna’da yaşanıyor.

Önceki gün Lviv’deki tren istasyonundan ülkeyi terk etmek isteyen Ukraynalılar Reuters tarafından fotoğraflandı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Rusya'nın işgalinin ardından Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısının 2 milyonu bulduğunu açıkladı. Grandi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda “Bugün Ukrayna'dan kaçan mülteci sayısı iki milyona ulaştı” dedi.

Rusya dün sabah sivillerin Maripol, Kharkiv, Sumy ve başkent Kiev’den ayrılmasına izin vermek için altı farklı geçiş yolu önerdi.

Ancak Vladimir Putin’in güçleri, duyurudan sonra bile bazı şehirleri roketlerle vurmaya devam ederken, birçok yerde şiddetli çatışmalar şiddetlendi. Polis, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 bin kişinin Kiev yakınlarındaki Irpin kasabasından çıkmayı başardığını söyledi.

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