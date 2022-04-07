Ukrayna’dan korkunç görüntü: Esir alınan Rus askerleri katledildi

Ukrayna’da 42 günü geride bırakan savaşta Rus askerlerinin sivilleri öldürdüğü haberlerine tepki büyürken bu defa ülkeden tam tersi yönde görüntüler geldi.

Sozcu.com.tr

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Dünyada Rusya’nın Ukrayna işgaline tepki giderek büyürken savaşta esir alınan Rus askerlerine yönelik işkence ve infaz iddiaları da artıyor.

ABD'nin saygın gazetelerinden New York Times, Ukrayna askerlerinin Kiev yakınlarındaki bir köyde 30 Mart'ta pusuya düşürüp esir aldıkları Rus askerleri vahşice katlettiğini gösteren bir görüntüyü paylaştı. Telegram'da pazartesi günü paylaşıldığı belirtilen ve New York Times tarafından da doğrulanan videoda, bir Ukraynalı askeri yerdeki yaralı Rus askerine üç defa ateş açarken bir başkasının da “Hâlâ yaşıyor. Hareket ediyor. Bu hainleri kaydedin” dediği duyuluyor.

Görüntülerde öldürülen Rus askerinin yakınında başka üç Rus askerin de yerde kanlar içindeki cansız bedenleri dikkat çekiyor. Yerdeki bir askerin de ellerinin arkadan bağlı olduğu görülürken Ukrayna askerleri “Zafer Ukrayna’nın” diye bağırıyor.

“UKRAYNA ASKERİ DEĞİL GÜRCÜ GÖNÜLLÜLER”

Ukrayna'daki bazı basın organları, Rus askerleri öldürdüğü görülen bu kişilerin orduya bağlı askerler olmadığını, 2014'te Rusya yanlısı ayrılıkçılarla savaşmak üzere kurulan Gürcü gönüllülerden oluşan Gürcistan Lejyonu üyeleri olduğunu öne sürdü.

Kiev çevresindeki bölgelerden çekilen Rus ordusunun bu bölgelerde çok sayıda sivili katlettiği iddiaları son dönemde savaşa damga vurmuştu. Bucha'da Rus birlikleri tarafından işkence gören çok sayıda kişinin sokaklarda katledildiği iddiaları tüm dünyada Rusya'ya tepkilerin daha da artmasına yol açmıştı. Rusya ise görüntüleri “kurmaca” ve “Batı'nın provokasyonu” olarak nitelemeye devam ediyor.

UKRAYNA “ARAŞTIRACAĞIZ” DEMİŞTİ

Rus savaş esirlerinin öldürüldüğünü gösteren görüntülerin Bucha'nın çok yakınındaki Dimitrivka köyünde çekildiği bildirildi.

Batı basını, bugüne kadar Ukrayna'da esir Rus askerlerinin katledildiği iddialarına haberlerde fazla yer vermemişti. Rus esirlerin ve ülkedeki Rusya yanlılarının işkence gördüğü ve öldürüldüğü yönünde görüntü ve iddialar daha önce de gündeme gelmiş, Ukrayna hükümeti bunların araştırılacağını bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin danışmanı Oleksiy Arestoviç, daha önce Rus esirlerin öldürüldüğü iddiası için derhal soruşturma açılacağını söyleyerek “Tüm askerimize, sivillere ve savunma güçlerimize, savaş esirlerini taciz etmenin bir savaş suçu olduğunu hatırlatmak isterim” demişti.

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