Ukrayna’dan korkunç görüntüler: Yoldan geçen bisikletli kadının üstüne füze isabet etti

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden gerilim bu sabah saatlerinde Moskova yönetiminin Ukrayna'yı işgaline dönüştü. İşgalin ardından korkunç görüntüler gelmeye başladı, sivil vatandaşların hedef alındığı görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna'nın Cherkasy bölgesinin Uman şehrinde bisikletiyle yoldan geçen bir kadının üzerinde füze patladığı görüldü.

Batuhan SERİM

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ile Ukrayna arasında son dönemde yükselen gerilim, bu sabah saatleri itibarıyla işgale dönüştü. Sabah saatlerinde Rusya Devlet Başkanı Putin'in ulusa sesleniş konuşmasıyla birlikte Rus askerleri Ukrayna'ya girerken, karşılıklı askeri kayıpların olduğu bilgisi paylaşıldı. Ukrayna’nın başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkenin dört bir yanında patlama sesleri duyuldu.

FECİ GÖRÜNTÜLER

Ukrayna’dan korkunç haberler gelmeye başladı. Sivillerin hedef alındığı görüntüler ortaya çıktı. Ukrayna’nın Cherkasy bölgesinin Uman şehrinde bisikletiyle yoldan geçen bir kadının üzerinde füze patladığı görüldü. Feci şekilde hayatını kaybeden kadının, olay sonrası görüntüleri Sözcü WhatsApp Haber Hattı’na bir Türk vatandaşı tarafından ulaştırıldı.

“HERKES ŞEHİRDEN ÇIKMAYA ÇALIŞIYOR”

Kiev’de yaşayan ve ülkedeki son durumu SÖZCÜ’ye anlatan Türk vatandaşı Devrim Dal, sabah saatlerinde büyük bir gürültü ve sarsıntıyla uyandığını belirterek, “Benim oturduğum evin yaklaşık 6-7 kilometre ötesinde Kiev’in askeri havaalanı var, orayı vurdular. Dışarı çıktım baktım, millet hep kaçıyor. Burada 24 saat çalışan süpermarketler var, önlerinde uzun kuyruklar var. Bankamatiklerin önünde de inanılmaz uzun kuyruklar var. Şu an herkes şehirden çıkmaya çalışıyor, inanılmaz bir panik var” ifadelerini kullandı.

“BAŞKA YERLERDE DE SİVİL ÖLÜMLERİ VAR”

Kiev’den 200 kilometre kuzeyde, Odessa’dan 250 kilometre güneyde, Ukrayna’nın ortasında, Cherkasy bölgesinin Uman şehrinde bisikletiyle yoldan geçen bir kadının füze saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini dile getiren Dal, başka bölgelerde de sivil ölümlerin olduğunu söyledi.

“RESMEN BİR DRAM YAŞANIYOR BURADA”

Şu an ülkede çok fazla Türk kalmadığını da ifade eden Dal, kendisinin ailesiyle birlikte şehirden çıkamadıklarını aktardı. Dal, “Şu an her yer kapalı, liman kapalı. Türkiye elçiliğinden de güya herkese ulaşıyorlarmış gibi söylüyorlar ama bizi aradıkları falan yok. Biz dönem istediğimiz halde şartlar el vermediği için Türkiye’ye dönemiyoruz. Her taraf kapalı, nasıl döneceğiz? Şehrin bir tarafından öbür tarafına gitmek de mümkün değil, inanılmaz bir trafik var. Şu an önümdeki insanlar ellerine aldıkları bavullarla kaçıyorlar. Resmen bir dram yaşanıyor burada” dedi.

İlginizi Çekebilir Ukrayna'daki Türk vatandaşları: Şu an çok tedirginiz

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da insanlık dramı yaşanıyor