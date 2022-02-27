Ukrayna’dan resmi açıklama: Harkov’un kontrolü bizde

Ukrayna'nın kuzeydoğusunda yer alan Harkov kentinde çatışmalar devam ederken Ukrayna yönetiminden flaş bir açıklama geldi... Uluslararası haber ajanslarının "son dakika" ibaresiyle servis ettiği açıklamayı Harkov Valisi yaparak, "Şehrin kontrolü tamamen bizdedir" dedi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna’da çatışmalar devam ederken, ülkenin kritik şehirlerinden biri olan Harkov’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Uluslararası kamuoyunun yakından takip ettiği Harkov’un valisi bir açıklama yaparak şehirde kontrolün Kiev yönetiminde olduğunu söyledi.

Vali Oleh Sinegubov, Telegram hesabından, “Harkov’da kontrol tamamen bizde! Silahlı kuvvetler, polis ve savunma birimleri çalışıyor ve şehir düşmandan tamamen temizlendi” dedi.

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