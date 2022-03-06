Ukrayna’dan Rusya için ‘bazı şehirlerini bombalayacak’ iddiası

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nin paylaşımına göre, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi'ndeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden "Rus yönetimi, Ukrayna sınırına yakın olan Rus şehirlerini bombalamayı daha sonra suçları Ukrayna ordusuna yüklemeyi öngören bir senaryo hazırlıyor" açıklaması yapıldı.

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları sürerken, Ukrayna tarafından kritik bir iddia ortaya atıldı.

Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi’ndeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden kritik bir açıklama yapıldı.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği’nin paylaşımına göre, merkezden yapılan açıklamada Rusya’nın tansiyonu yükseltmeye hazırlandığı ifade edildi.

“RUSYA'DA GENEL SEFERBERLİK İLAN ETMEK İÇİN TEMEL OLARAK KULLANILACAK”

Açıklamanın devamında ise şöyle denildi:

* Rus yönetimi, Ukrayna sınırına yakın olan Rus şehirlerini bombalamayı daha sonra suçları Ukrayna ordusuna yüklemeyi öngören bir senaryo hazırlıyor.

* Kremlin’e göre bu, Rusya’da genel seferberlik ilan etmek için bir temel olarak kullanılacak.

* Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemleri dikkate alındığında, Rus şehirlerindeki provokasyonlara çok sayıda sivil kayıp eşlik edecek ve ‘güzel bir tablo’ ortaya çıkacaktır.