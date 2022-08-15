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Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı açıklaması

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, "Ağustos sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor" açıklaması yaptı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:34 - 15 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Ukrayna’dan tahıl sevkiyatı açıklaması

Ukrayna Altyapı Bakanı Yardımcısı Yuriy Vaskov, ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını duyurdu. Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.

Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, “Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı” dedi. (AA)

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