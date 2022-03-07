Abone Ol

Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu" dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı açıklandı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sürerken, Bakan Çavuşoğlu tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. (DHA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Dışişleri Bakanı mevlüt çavuşoğlu Rusya Twitter Ukrayna