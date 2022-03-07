Ukrayna’dan tahliye edilen Türk vatandaşlarının sayısı açıklandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin "Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu" dedi.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısı sürerken, Bakan Çavuşoğlu tahliye edilen Türk vatandaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün Ukrayna’dan 372 kardeşimiz daha yola çıktı. Yolunuz açık olsun. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 12 bin 306 oldu. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı. (DHA)