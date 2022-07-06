Ukrayna’dan Türkiye’ye bir talep daha: 13 Haziran’da göndermişler

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat'tan beri devam ederken son haftalarda kıvılcımlanan tahıl krizi de büyüyor... Ukrayna'nın geçen hafta Türkiye'den "Rus gemisine el koyun" talimatı vermesinden sonra yeni belgeler ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Rusya’nın ele geçirdiği Karadeniz’e kıyısı olan limanlardaki tahılların akıbeti halen tartışılmaya devam ediliyor… Uluslararası kamuoyunun “büyük bir gıda krizini tetikleyebilir” uyarısını yaptığı ve taraflara itidal çağrılarının geldiği bir dönemde Ukrayna, iki ülke arasında arabuluculuk yapmaya çalışan Türkiye’ye talepte bulunmuştu.

Geçen hafta Ukrayna, Türk yetkililere çağrıda bulunarak, “Berdyansk’tan alınan tahılları taşıdığı öne sürülen Zhibek Zholy’e el konulmasını istemişti. Türk makamlar da Türk karasularına giren gemide inceleme başlatmıştı.

TÜRKİYE’YE MEKTUP 13 HAZİRAN’DA GİTTİ

Bu gelişmeden kısa bir süre sonra İngiliz haber ajansı Reuters dikkat çekici bir gelişmeyi kamuoyuna duyurdu. 13 Haziran’da yazıldığı ortaya çıkan belgelerde Ukrayna’nın Türkiye’ye “üç farklı Rusya bandıralı gemi” için soruşturmada yardım edilmesini istediği ortaya çıktı. Resmi belgelerde, bu gemilerin Herson gibi bölgelerden çalınan tahılları taşıdığı düşünüldüğü belirtildi.

Reuters’ın ele geçirdiği belgelerde bu gemilerin Nisan ve Mayıs ayında Sivastopol’deki tahıl ambarından yola çıktıkları ve Türkiye’ye doğru ilerledikleri kaydedildi. Kuru yük gemilerinin adının Mikhail Nenashev, Matros Pozynich ve Matros Koshka olduğu da belirtildi. Gemilerin Batı’nın yaptırım uyguladığı Rus devlet şirketi United Shipbuilding Corporation’ın bir uzantısı olduğu da belirtildi.

TAKİP SİSTEMLERİNİ KAPATTILAR

Eğer Ukrayna’nın bu iddiası doğru çıkarsa bölgedeki kriz derinleşir. Zira Ukrayna savaşın başladığından beri Moskova yönetiminin tahıllara el koyduğunu iddia etmişti. Rusya ise o dönemden beri iddiaları yalanlıyor.

Reuters’a konuşan bir Türk diplomatik kaynak ise Kiev’in bu iddiaları Ankara ile paylaştığını ve iki ülke arasında işbirliğinin devam ettiğini dile getirdi. 13 Haziran’da hazırlanan belgelerde, Ukraynalı yetkililer bahsi geçen gemilerden en az ikisinin Sivastopol’deki limana girmeden önce takip sistemlerini kapattığı da belirtiliyor.

Reuters, gemilerden biri olan 169 metrelik Mikhail Nenashev’in İskenderun’da olduğuna dikkat çekerken ajans geminin altın sarısı, tahıl benzeri bir kargo taşıdığını da öne sürdü.

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