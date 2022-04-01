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Ukrayna’dan Türkiye’ye: Minnettar kalacağız

Ukrayna Dışişleri Kuleba, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy arasında görüşme ayarlanması durumunda Türkiye'ye minnettar kalacaklarını söyledi.

Sozcu.com.tr
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Ukrayna’dan Türkiye’ye: Minnettar kalacağız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Rus ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlanmasına yardım etmesi durumunda Türkiye’ye minnettar kalacaklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile telefonda görüşerek, bu hafta İstanbul’da Ukrayna ile Rusya arasında yapılan görüşmeleri ele almış ve iki ülke liderini bir araya getirme önerisini yinelemişti.

Kuleba, Polonya’da yaptığı basın açıklamasında aynı zamanda Kiev’in Türkiye’deki barış görüşmelerinde sunduğu tekliflere Rusya’nın vereceği yanıtı beklediğini ve yabancı ülkelerin Ukrayna’yı görüşmelerde orta yol bulmaya zorlamadığını ifade etti.
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