Ukraynalı askerin cenazesi sosyal medyada gündem oldu

Ukrayna halkı, Rusya’nın saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları her geçen güç artarak devam ederken, Ukrayna ordusu direnmeye sürdürüyor.

Ukrayna halkı, Rus saldırılarında hayatını kaybeden Ukraynalı askerin cenazesini taşıyan aracın geçeceği yolun kenarlarında sıraya girerek, askeri son yolculuğuna diz çökerek uğurladı.

RUSYA SALDIRILARINA DEVAM EDİYOR

Rusya'nın Ukrayna'daki en önemli hedeflerinden olan başkent Kiev'e saldırıları devam ediyor. Kiev'in kent merkezine henüz giremeyen Rus ordusu, kent dışındaki kırsal bölgelere konuşlandı.

Rus ordusu Kiev kentinin hemen dışındaki bir akaryakıt istasyonunu vurdu. Saldırının ardından yangın çıkan akaryakıt istasyonundan yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, saldırının Kiev halkında panik ve korku oluşturmak için yapıldığı öne sürüldü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.

İlginizi Çekebilir Ukraynalı mültecileri taşıyan otobüs Litvanya'da devrildi

İlginizi Çekebilir 'İnsan kaçakçıları, Ukrayna'dan kaçan kadın ve çocukların peşine düşebilir'