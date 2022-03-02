Ukraynalı görevli, Rus oligarkın yatını batırmaya çalıştı: “İntikam için!”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen ve devletin silah üreticisi olarak tanınan Rus oligark Alexander Mikheev'e ait bir tekne, İspanya'da Ukraynalı görevlisi tarafından batırılmaya çalışıldı. İsmi açıklanmayan Ukrayna vatandaşı yat görevlisi ise tutuklandı.

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Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin yedinci gününde ülkede çatışmalar şiddetlenirken, ABD ve AB ülkeleri Moskova'ya karşı yaptırımlarını sertleştireceklerini vurguladı. Rus oligarkların ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın isimlerin özel jetlerini ve yatlarını kaçırmaya başladığı iddia edildi.

Bu yatların kaçırıldığı ülkelerden biri olan İspanya’nın Mallorca adasından ise ilginç bir haber geldi. Ukraynalı bir denizcinin, Port Adriano’da, Putin’in yakın dostu ve silah üreticisi Rus oligark Alexander Mikheev’e ait 48 metrelik yatı batırmaya çalışırken yakalandığı aktarıldı.

Rus milyarder Alexander Mikheev’in yatının yaklaşık değeri ise 6 milyon euro olarak açıklandı.

‘ROKET SALDIRISININ İNTİKAMINI ALDIM’

İsmi açıklanmayan denizci, yaptığı eylemi Putin’in memleketi Kiev’deki apartmanlara düzenlenen roket saldırısının intikamı olarak açıkladı. Denizci, saldırılarda Ukrayna’daki evinin yıkıldığını da iddia etti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından yat görevlisi tutuklanırken, hapis cezası almasına kesin gözüyle bakılıyor. İsmi açıklanmayan adam tutuklanmasının ardından, polise yaptığı açıklamada “Bu yatın sahibi , şu anda Ukraynalıları öldürmek için kullanılan silahları satarak para kazanan bir suçlu.” dedi.

Yat görevlisi kişinin cumartesi sabahı öfke içerisinde lüks yata geldiği ve diğer çalışanlardan gemiyi terk etmelerini istediği aktarıldı. Adamın makine dairesini doldurmak için birkaç valf açtığı ancak mürettebat üyeleri tarafından durdurulduğu kaydedildi.

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