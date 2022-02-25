Ukraynalı kadının Rus askerine sözleri gündem oldu: Sosyal medya bunu konuşuyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası halk zor günler geçiriyor. Ukrayna'nın Henichesk kentinde bir kadının, Rus askerine gösterdiği tepki sosyal medyada gündem oldu. Kadının sözlerine destek yağdı...

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Ukrayna’nın Henichesk kentinde bir Ukraynalı kadının Rus askeri karşısında öfkesini dile getirdiği video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Ukraynalı kadın, Rus askeriyle yüzleştiği sırada ona ‘Bizim topraklarımızda ne işin var? diye bağırdı. Askerlerin kadını sakinleştirmeye çalıştığı görülürken, kadın öfkesini kontrol edemedi ve ‘Ay çekirdeğini cebinize koymalısınız ki, siz öldükten sonra Ukrayna topraklarında yetişsinler.’ sözlerinde bulundu.

Bu ifadeler kısa sürede Twitter’da gündem olurken, birçok kişi “Cesaret inanılmaz! “, ‘Biz yanınızdayız!’ sözleriyle kadına desteklerini dile getirdi.

Öte yandan, Rusya’da Devlet Başkanı Vladimir Putin’e karşı protestolar sürüyor. Moskova ve Saint Petersburg’da patlak veren protestolar tüm dünyaya yayılırken, Rus polisinin protestoculara müdahalesi de sürüyor.

Ukrayna hükümet danışmanı Anton Herashchenko, Facebook’ta mitingin bir videosunu yayınlayarak şunları ekledi: ‘Ukraynalılar! Arayın, Rusya’daki arkadaşlarınıza ve tanıdıklarınıza yazın. Herkese Rus askerlerinin Ukrayna’da ölmekte olduğunu söylemelerini isteyin” yazdı.

Rus polisinin Rusya genelindeki savaş karşıtı protestolarda yaklaşık 1.400 kişiyi gözaltına aldığını söyledi.

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