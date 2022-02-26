Ukraynalı lider, Tim Cook’u Rus kullanıcıları App Store’dan engellemeye çağırdı

Cuma günü yayınlanan bir açık mektupta Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov, Apple'ı Rus kullanıcılara ürün ve hizmet sağlamayı durdurmaya çağırdı.

Sozcu.com.tr

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Fedorov, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mektupta, “App Store’a erişimin engellenmesi de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu’na Apple hizmetleri ve ürünleri tedarik etmeyi durdurmanızı istiyorum” yazdı.

Fedorov, “Bu tür eylemlerin, Rus gençlerini ve aktif nüfusunu proaktif olarak utanç verici askeri saldırganlığı durdurma konusunda motive edeceğinden eminiz” diye devam etti.

I've contacted @tim_cook, Apple’s CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS — Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022

Pentagon’un tahminlerine göre 50 binden fazla Rus askeri Ukrayna’ya girdi ve uydu görüntüleri Kiev’in başkentine bir saldırının yakın olabileceğini gösteriyor. Ayrıca Rus kuvvetleri, Çernobil nükleer felaketinin bulunduğu bölgeyi de perşembe günü almış ve bu da devam eden radyoaktif malzemelerin yönetimi hakkında endişeler yaratmıştı. Birleşmiş Milletler tahminlerine göre, çatışmalar şimdiden on binlerce Ukraynalının mülteci olarak evlerini terk etmesine neden oldu.

Saldırılar devam ederken Beyaz Saray, Apple ve diğer ABD’li şirketlerin Rus ordusuna veya savunma bakanlığına hizmet vermesini engelleyen önlemler de dahil olmak üzere bir yaptırım paketi yayınladı. Ancak Fedorov’un talebi daha da ileri gidiyor ve şirkete ülkeye genel olarak hizmeti durdurma çağrısında bulunuyor.

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