Ukraynalı lider, Tim Cook’u Rus kullanıcıları App Store’dan engellemeye çağırdı

Fedorov, Twitter hesabı üzerinden yayınladığı mektupta, “App Store’a erişimin engellenmesi de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu’na Apple hizmetleri ve ürünleri tedarik etmeyi durdurmanızı istiyorum” yazdı.

Fedorov, “Bu tür eylemlerin, Rus gençlerini ve aktif nüfusunu proaktif olarak utanç verici askeri saldırganlığı durdurma konusunda motive edeceğinden eminiz” diye devam etti.

I've contacted @tim_cook, Apple’s CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) February 25, 2022