Ukraynalı siviller Rus bombardımanı altında tahliye edildi

Ukrayna Ulusal Polisi, Luhansk bölgesindeki Pryvillya kentinden Ukraynalı sivillerin Rus bombardımanı devam ederken tahliye edildiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rus ordusu saldırılarını Donbass bölgesinde yoğunlaştırdı. Ukrayna Ulusal Polisi, Luhansk bölgesindeki Severodonetsk kentinin 25 kilometre kuzeybatısındaki Pryvillia şehrinden Rus bombardımanı devam ederken, Ukraynalı sivillerin tahliye etti.

Polis tarafından paylaşılan tahliye operasyonuna ait görüntülerde, polisin, bir evin sığınağından aralarında yaşlılarında bulunduğu bir grup sivili devam eden Rus bombardımanına rağmen hızla bölgeden çıkarttığı görüldü.

Ukrayna Ulusal Polisi tarafından yapılan açıklamada, polis memurlarının bir gün içinde düzenlediği 3 tahliye operasyonu ile binanın sığınağında bulunan 32 sivili güvenli şekilde bölgeden çıkarmayı başardığı aktarıldı. (İHA)

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