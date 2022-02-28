Ukraynalı yetkililer paylaştı: İşte Chernihiv’den fotoğraflar

Ukrayna Acil Durum Yetkilileri, çatışmaların yoğun yaşandığı Kiev'in kuzey doğusunda Belarus sınırına yakın Chernihiv kentinden ve çevresinden fotoğraflar paylaştı.

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Beş gündür patlama ve silah sesleri, sirenler ve tank sesleriyle yankılanan Ukrayna, yeni haftaya da bomba, silah sesleri ve endişeyle başladı.

Ukrayna Acil Durum Yetkilileri, çatışmaların yoğun yaşandığı Kiev’in kuzey doğusundaki Chernihiv kentinden ve çevresinden fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda bir evin zarar gördüğü görüldü.