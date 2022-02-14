Ukraynalı zenginler özel uçaklarla ülkeden kaçıyor

Olası Rus işgali nedeniyle tansiyonun giderek arttığı Ukrayna’da oligarkların ve iş insanlarının aileleriyle birlikte özel uçaklarla ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'yı her an işgal edebileceği iddiasının yoğunlaşmasıyla beraber ülkenin en zengin insanları özel jetleriyle ülkeden kaçmaya başladı.

ABD düşünce kuruluşu Atlantic Council'den analist Michael Bociurkiw, Twitter hesabında Ukraynalı oligarkları ve iş insanlarını taşıyan yaklaşık 20 uçağın dün Kiev'den ayrıldığını yazdı. Bociurkiw, Ukrayna'daki son hava trafiği verilerinin yer aldığı Ukrainska Pravda gazetesinden bir makaleyi de paylaştı.

Habere göre charter uçaklarla ülkeden ayrılan oligarkların en çok tercih ettiği yerler İsviçre, Avusturya ve Fransa'nın güneyi.

Ukrainska Pravda, bu çapta bir kaçışın son yıllarda ilk defa gözlendiğine dikkat çekti. Haberde, ülkenin önemli iş insanlarından İgor Abramoviç'in de 50 kişilik bir özel uçak siparişi verdiği belirtildi.

Ülkeden ayrılan bazı isimlerse, iş nedeniyle seyahate çıktıklarını savundu.

Öte yandan, bir sigorta şirketinin Ukrayna hava sahasındaki sivil uçak sigortasını askıya alma kararı sonrasında Ukrayna'daki hava trafiğinin bugün öğleden sonra askıya alınabileceği iddiası da ülkede gerilime yol açtı.

ELÇİNİN ‘NATO ÜYELİĞİ’ AÇIKLAMASI KRİZ ÇIKARDI

Ukrayna sınırına son aylarda binlerce asker konuşlandıran, Belarus ve Karadeniz'de tatbikat düzenleyen Rusya işgal iddiasını reddetse de, ABD yönetiminden yetkililer işgalin her an gerçekleşebileceğini savunuyor.

Gerilimin yüksek olduğu Ukrayna'da Londra Büyükelçisi Vadim Prystaiko'nun “Kiev Rusya’yla savaştan kaçınmak için NATO üyeliğinden vazgeçebilir” sözü de kriz yarattı.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin NATO üyeliğinin Ukrayna anayasasında yer alan bir öncelik olduğunu belirterek büyükelçiden açıklama talep etmesi üzerine büyükelçiden düzeltme geldi.

Prystaiko, “Savaştan kaçınmak için birçok tavize hazırız ama bunların NATO’yla bir alakası yok. NATO üyeliğine bağlılık Ukrayna anayasasında da yer almaktadır” dedi.

Rusya'nın Batı'dan talepleri arasında Ukrayna’nın NATO'ya üye olmaması başı çekiyor.

Gerilim yükselirken, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizin çözümüne ilişkin diplomasi trafiği de devam ediyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Kiev’e gidecek.

Ukrayna hükümeti dün, Rusya dahil tüm Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) üyelerini 48 saat içinde toplantıya çağırmıştı.

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