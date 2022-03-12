Abone Ol

Ukraynalılar, belediye başkanının kaçırılmasını protesto etti

Rus askerlerinin belediye başkanı İvan Federov'u kaçırdığı Melitopol'de halk, duruma tepki göstererek Federov'un serbest bırakılmasını istedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 15:16 - 12 Mart 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Ukraynalılar, belediye başkanının kaçırılmasını protesto etti

Rusya'nın Ukrayna’ya saldırıları 17 gündür devam ediyor. Kuşatma altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov’un Rus askerleri tarafından kaçırılmasına tepkiler sürüyor.

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin “Rus işgalcilerin eylemleri IŞİD teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır” ifadelerini kullanarak sert tepki gösterdiği kaçırma olayına halk da sessiz kalmadı. Siviller, Fedorov’un serbest bırakması talebiyle bir kamu binasının önünde protesto gerçekleştirdi.

Ukrayna: Rusya, belediye başkanı kaçırdı İlginizi Çekebilir Ukrayna: Rusya, belediye başkanı kaçırdı Zelenskiy Rus annelere seslendi: Oğlunuzu savaşa göndermeyin İlginizi Çekebilir Zelenskiy Rus annelere seslendi: Oğlunuzu savaşa göndermeyin

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
IŞİD protesto Rusya Ukrayna