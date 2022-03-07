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Ukraynalılar bombalar altında akıl sağlıklarını müzikle koruyor

Rusya’nın saldırıları sürerken Ukraynalılar müzikle morallerini yüksek tutmaya çalışıyor.

Sozcu.com.tr
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Ukraynalılar bombalar altında akıl sağlıklarını müzikle koruyor

Rusya'nın Ukrayna saldırıları giderek şiddetlenirken hayatta kalmaya Ukraynalılar, güçlerini korumak için müzikten faydalanıyor.

Savaşın ortasında müzik yapan Ukraynalıların videoları sosyal medyada viral oldu.

Videolardan birinde bir genç kadının sığınakta keman çalarak çevredekilere moral vermeye çalıştığı görülüyor.

Reuters muhabiri tarafından Lviv'de evlerinden kaçan Ukraynalıların akın ettiği tren istasyonu yakınında çekilen bir başka videoda ise, bir kadın Louis Armstrong’un ünlü What a Wonderful World (Dünya ne şahane) şarkısını piyanoda çalıyor.

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