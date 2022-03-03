Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Bu, Ukrayna halkını yok etme girişimi

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar, Rusya'nın saldırılarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Maalesef bu, savaş olmaktan çıktı. Bu, Ukrayna halkını yok etme girişimi" dedi.

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Büyükelçi Bodnar, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin son gelişmeleri basın mensuplarıyla paylaştı.

“RUSYA DAHA FAZLA SALDIRIYA GEÇTİ”

Bodnar, “Maalesef bu savaş olmaktan çıktı. Bu, Ukrayna halkını yok etme girişimi. Ukrayna silahlı kuvvetleri ve diğer birlikleri düşman saldırılarını durduruyor. Rusya bu savaşı maddi ve manevi kaybettiğini anlayınca daha fazla saldırıya geçti” dedi.

Ayrıca, Büyükelçi Bodnar, “Dışişleri Bakanı Sayın Çavuşoğlu ile konuştuk. Türk hükümeti ve Türk halkına desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye’den bize çok fazla insani yardım geliyor. Türk vatandaşları, aslında Ukrayna’da neler olduğunu ve Rusya’nın ne kadar saldırgan bir davranış sergilediğini anlıyor” ifadelerini kullandı.

“TÜRK TARAFI MONTRÖ’YÜ TİTİZLİKLE UYGULUYOR”

Ayrıca, Bodnar, “Rus gemilerinin boğazlardan geçmemesi konusunda Türk tarafına minnettarız. Türk tarafı Montrö’yü titizlikle uyguluyor. Bu, Rusya-Batı çekişmesi değil. Bu, Ukrayna-Rusya savaşıdır. Bu, askeri bir harekat değil. Bu, bir saldırı. Bu, egemen devlete karşı yapılan saldırı. Bu, sivilleri yok etme ve altyapı tesislerine yapılan bir darbe” şeklinde konuştu.

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