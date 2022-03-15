Ukrayna’nın Çernihiv kentinde bomba arama köpeği ‘Patron’ sosyal medyada da gündem oldu

Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patron’un Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu. 2 yaşındaki Patron, ekiplerle birlikte kentte bomba arıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sürerken, Çernihiv kentinde bomba arayan küçük köpek kentin maskotu haline geldi.

Ukrayna Acil Durum yetkilileri (DSNS), bomba imha ekipleriyle çalışan küçük bomba arama köpeği Patronun Çernihiv kentinin maskotu olduğunu duyurdu. 2 yaşındaki Patron, ekiplerle birlikte kentte bomba arıyor.

Acil Durum yetkilileri açıklamasında Patronla tanışın. O iki yaşında. O bizim Çernihiv piroteknikçilerimizin ruhu ve maskotudur. Onlara her zaman ve her yerde eşlik eder. Bu arada, peyniri çok seviyor ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından Patron sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Birçok kişi ülkelerinin küçük kahramanının fotoğraflarını paylaştı.

İlginizi Çekebilir Putin'in barış görüşmeleri sırasında kalem kırdığı görüntüler yeniden gündemde: 'O günlerden belliymiş...'

İlginizi Çekebilir Rusya-Ukrayna savaşı evcil hayvanları da vurdu

İlginizi Çekebilir Ukrayna'da yakalan Rus askerleri ağlayarak anlattı: Korkunç bir hata yaptık