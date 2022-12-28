Ukrayna’nın doğusunda çatışmalar şiddetleniyor

Ukrayna'da savaş giderek şiddetlenirken Rusya’nın son dönemde kaybettiği yerleri geri almak için cephe hattına çok sayıda asker gönderdiği bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Rusya-Ukrayna savaşı 10 ayı geride bırakırken çatışmalar yeni yıla doğru Ukrayna’nın doğu bölgelerinde giderek şiddetleniyor.

Ukrayna, Rus ordusunun son 24 saatte Herson kentindeki sivil yerleşimlere en az 33 füze attığını bildirdi. Rusya'nın son dönemde kaybettiği yerleri geri almak için bastırdığı, cephe hattına çok sayıda tank ve asker gönderdiği belirtildi.

En şiddetli çatışmaların Bahmut kentinde yaşandığı, Ukrayna ordusunun da Svatove ve Kreminna kentlerinde Rusların savunma hattını delmek için taarruza geçtiği kaydedildi.

Reuters, savaştan önce 70 bin nüfusa sahil Bahmut'un hayalet kente döndüğünü ve birçok yerden dumanlar yükseldiğini aktardı.

Rus ordusu, ayrılıkçıların bulunduğu Ukrayna’nın doğusundaki Donbas’ta bazı stratejik bölgeleri kaybetmiş, Herson’un büyük bölümünden de geri çekilmişti.