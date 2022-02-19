Ukrayna’nın doğusundan mültecilerin akın ettiği Rus kentinde OHAL ilan edildi

Ukrayna’nın doğusundaki Donbas bölgesinde yaşanan patlamalar nedeniyle bölge sakinleri otobüslerle Rusya’nın Rostov kentine nakledilirken, kentte olağanüstü hal ilan edildi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrol altında tuttuğu Donbas’ta dünden beri yaşanan gerilim ve patlamalar bölge halkında büyük paniğe neden oldu.

Gece saatlerinde binlerce mülteci eşyalarını toplayarak kentten ayrılmaya başladı. Donetsk sakinlerinden bir kadın dün yaşananlarla ilgili, “Tüm gece boyunca çok endişeliydik. Kadınlar ve çocuklar toplandı. Bütün gece boyunca düşündük yola çıksak mı çıkmasak mı diye. Tahliye edilip edilmeyeceğimizi annemle birlikte bekledik. Sabah bizi Khartsyzsk’ten Uspenka’ya oradan da Rostov sınırına götürüyorlar” dedi.

Rusya tarafından da mültecilerin alınması için Rostov kentinde hazırlıklar yapıldı. Dün akşamdan beri Rostov kentine ulaşan sivillerin sayısının 8 bini aştığı duyurulurken, öğle saatlerine kadar bu sayının 25 bini bulacağı açıklandı. Rostov kentindeki otobüs terminalleri mülteci otobüslerinin girişi için boşaltılırken aynı zamanda Rostov-Donetsk kentleri arasına 8 tren seferi konuldu.

Rusya Acil Durumlar Bakan Yardımcısı Aleksandr Çupriyan, Rostov kentine giderek burada karşılanan mültecilerin pansiyon ve sosyal tesislere yerleştirilmesini organize etti. Çupriyan, Rostov kentinde bugün saat 10.00 itibariyle olağanüstü hal (OHAL) ilan ettiklerini duyurdu

KREMLİN’DEN SİVİLLERE YARDIM

Bölgede yaşananlar Kremlin tarafından da takip edilmeye devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rostov kentine ulaşan tüm sivillere sosyal yardımların yapılması ve 10 bin ruble (bin 750 TL) maddi destek sağlanması emri verirken Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “Durumu yakından takip ediyoruz” dedi.

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