Ukrayna’nın işgali, dünyada gıda krizine yol açabilir

Ukrayna’da Rus işgali endişesi dünyada tansiyonu yükseltirken, olası bir savaş halihazırda son 10 yılın zirvesini gören gıda fiyatlarının fırlamasına da yol açabilir. Washington Post gazetesi, Ukrayna'nın dünyanın en önemli tahıl üreticilerinden biri olduğuna dikkat çekerek işgalin Doğu Avrupa sınırlarını aşan bir toplumsal huzursuzluğa yol açacağını yazdı.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna sınırına on binlerce asker yığmasıyla başlayan gerilim uluslararası krize dönüşürken, olası bir işgalin dünyada gıda fiyatlarını yükseltme riski de endişe yaratıyor.

ABD'nin önde gelen gazetelerinden Washington Post'un haberine göre, dünyanın en büyük tahıl ihracatçılarından biri olan Ukrayna'da çıkacak bir savaşın ekonomik etkileri dünya çapında hissedilecek.

Habere göre, dünyanın en büyük 4. buğday ve mısır tedarikçisi olan Ukrayna'da tahıl ihracatının darbe alması, halihazırda küresel düzeyde yüksek olan gıda enflasyonunun daha da artmasına yol açabilir.

Ayrıca Rusya'ya uygulanabilecek yaptırımlar da, bu ülkeden Batı Avrupa ve Çin'e yakıt, tarımsal ürün ve metal ihracatına sekte vurabilir. Sonuç olarak tüm bu ürünlerde fiyatlar hızla artabilir ve küresel tedarik zincirlerinde ciddi sorunlar baş gösterebilir.

DÜNYADA GIDA FİYATLARI 10 YILIN ZİRVESİNDE

Birleşmiş Milletler verilerine göre, geçen yıl küresel gıda fiyatları yüzde 28,1 artışla son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Son yıllarda tahıl üretimini artıran Ukrayna'dan gıda ürünü ithal eden ülkeler arasında Orta Doğu ve Afrika ülkeleri başı çekiyor. Fiyatların daha da artması, çoğunlukla az gelişmiş ya da gelişmekte olan bu bölgelerde gıda krizini daha da derinleştirebilir.

‘SİYASİ İSTİKRARSIZLIK RİSKİ YARATIR’

ABD merkezli Breakthrough Enstitüsü'nden tarım uzmanı Alex Smith, Foreign Policy dergisinde yayınlanan makalesinde Ukrayna'dan tahıl ihracatında yaşanabilecek bir aksamanın küresel gıda güvenliği açısından en büyük risk olacağını belirtmişti.



Smith, ekonomik krizle boğuşan Lübnan ile savaşın sürdüğü Yemen ve Libya gibi ülkelerin tahılın büyük bölümünü Ukrayna'dan ithal ettiğine dikkat çekmiş, olası bir krizin bu bölgelerde siyasi ayaklanmaya ve istikrarsızlığa yol açacağını vurgulamıştı.

Ukrayna'da tahıl üretiminin büyük bölümü, halihazırda Rus yanlısı güçlerle ordu arasında çatışmaların yaşandığı ülkenin doğu kesimlerinde gerçekleşiyor. Olası bir işgalde büyük ihtimalle buradaki tarım üreticileri kaçacak ve tarım altyapısı da büyük zarar görecek.

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