Ukrayna’nın Luhansk bölgesinde geçici ateşkes için anlaşma sağlandı

Rusya-Ukrayna savaşında 4 hafta geride kalırken sivillerin çatışma bölgelerinden tahliyesi için çabalar sürüyor. Luhansk’ta Rus ve Ukrayna kuvvetleri arasında ateşkes için anlaşma sağlandığı bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, çatışmalar nedeniyle mahsur kalan sivillerin tahliye edilmesi için Rus ve Ukrayna kuvvetleri arasında ateşkes anlaşması sağlandığını açıkladı.

Gaidai, Telegram aracılığıyla yaptığı açıklamada ateşkesin TSİ 10.00'da başladığını belirtti.

Ukrayna Başbakan Yarımcısı İrina Vereçuk da, çatışmaların yoğun olduğu bölgelerde 9 insani koridor açılması için anlaşma sağlandığını duyurdu. Vereçuk, binlerce sivilin mahsur kaldığı Rus bombardımanı altındaki Mariupol'de insani koridor açılması konusunda yeni bir anlaşma olmadığını söyledi.

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