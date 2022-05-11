Ülkeyi ayağa kaldıran olay: Turistleri taciz eden 13 kişi gözaltına alındı

Piramitleriyle ünlü Mısır'da yaşanan taciz olayı ülkeyi karıştırdı. İki kadını taciz eden 13 ergen gözaltına alındı.

Sozcu.com.tr

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Turistlerin uğrak noktalarından biri olan Mısır’da turist kadınları taciz eden 13 kişi gündem oldu…

Gize Piramitleri’nde gezen iki kadın turistin etrafını saran ve taciz eden 13 genç şikayetler üzerine gözaltına alındı.

Kahire’deki piramitleri gezen turistleri sözlü ve fiziksel olarak taciz eden 13 genç açılan soruşturma sonrasında gözaltına alındı. Mısır’ın en önemli turistik merkezlerinden biri olan Gize Piramitleri’nde yaşanan olayı ise bir tur rehberinin çektiği belirtildi.

Tur rehberi videoda, “Bu görüntüler Turizm Bakanlığı’na iletilmeli” derken duyuluyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ülkeyi ayağa kaldırırken çok sayıda sosyal medya kullanıcısı ve Mısırlı, olaya büyük tepki gösterdi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada gençlerin 13 ile 15 yaşları arasında olduğu belirtildi.

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