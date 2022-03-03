Uluslararası Ceza Mahkemesi, Ukrayna’daki olası savaş suçlarını soruşturacak

UCM Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna'daki savaş suçlarına ilişkin delilleri toplamaya başladıklarını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi 8. güne girerken, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Ukrayna'daki olası savaş suçlarıyla ilgili soruşturma açmaya hazırlanıyor.

Mahkeme, 39 üye ülkeden daha önce görülmemiş sayıda talep gelmesinin ardından Ukrayna işgalinde olası savaş suçlarına ilişkin soruşturmanın derhal açılacağını açıkladı.

UCM Başsavcısı Kerim Han, Ukrayna’daki savaş suçu, insanlığa karşı suç ve soykırım suçuna ilişkin delilleri toplamaya başladıklarını duyurdu. Han, ülkede olayların başladığı 2013'ten bu yana yaşanan durumun inceleneceğini ifade etti.

Devletleri de soruşturmayla iş birliğine davet eden Han, UCM'nin yetkisine giren suçlar için yargılama yapılacağına dikkat çekti.

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