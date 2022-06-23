Ünlü milyarder Rupert Murdoch boşanıyor, peki 295 milyar liralık servetine ne olacak?

Dünyanın en büyük medya patronu Rupert Murdoch, dördüncü evliliğini bitirmeye karar verdi. Jerry Hall ile altı yıldır evli olan Murdoch'ın 14 milyar sterlinlik (yaklaşık 295 milyar liralık) servetinin nasıl paylaşılacağı ise merak konusu oldu.

Sozcu.com.tr

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Dün gece, Rupert Murdoch ve Jerry Hall’un altı yıllık birlikteliğin ardından boşanacakları bildirildi. The New York Times’ın haberine göre, 91 yaşındaki medya kralı ve 65 yaşındaki modelin yakınlarının bu ani ayrılık haberi karşısında şoke oldukları belirtildi.

Murdoch ve Hall’un evlilik öncesi bir anlaşma imzalayıp imzalamadıkları bilinmiyor. Ancak, Murdoch’ın üçüncü karısı Wendi Deng ile bir anlaşması vardı.

MURDOCH’IN VERDİĞİ MEŞHUR PARTİYE DE KATILMAMIŞ

Murdoch’ın bu hafta başında verdiği yaz partisine katılanlar Hall’un yokluğunu fark etmişti. Davetlilerden biri, “Onun orada olmamasının tuhaf olduğunu düşündüm. O sosyal bir kelebek ve genellikle bu tür etkinliklerde olurdu. Ayrıca aileden kimsenin de orada olmadığını fark ettim” dedi.

Murdoch’ın yaz partisinde Boris Johnson, Priti Patel, Liz Truss, Michael Gove, Sajid Javid ve Kemi Badenoch gibi isimler de yer alıyordu.

Murdoch ve Hall, en son Ağustos 2021’de, birlikte görüldüler.

GÖZLER MURDOCH’IN SERVETİNDE

New York Times’a konuşan çifte yakın kaynaklardan biri; Murdoch’ın Hall ile evliliğinin ilk günlerinde yeni karısına mutlu bir şekilde zaman ayırdığını ve medya imparatorluğunu, başına seçtiği halefi oğlu Lachlan’ı bıraktığını söyledi.

Murdoch; Sky TV, Sun ve Times gazetelerine; ayrıca ABD televizyon ağı Fox News ve Wall Street Journal’ın yanı sıra Avustralya’daki çeşitli girişimlere sahip.

Çiftin, altı yıllık evlilikten sonra boşanmaya karar verdiklerini açıklaması üzerine gözler Murdoch’ın servetine çevrildi.

BOŞANMA İÇİN MİLYARLIK ANLAŞMA

Rupert Murdoch’ın muazzam servetinin boşanmadan nasıl etkileneceği merak konusu. Medya patronunun 14 milyar sterlinlik servetinin ne kadarının Jerry Hall’a gideceği henüz belli değil. Howard Kennedy firmasından avukat Mark Stephens, Murdoch’ın oldukça cömert bir evlilik öncesi anlaşma imzalamış olabileceğini söyledi.

Yine de Daily Mail, herhangi bir boşanmanın Murdoch’ın şirketlerinin mülkiyetini etkileme olasılığının düşük olduğunu belirtiyor.

Ancak çiftin evlendikten sonra edindiği malların kimde olacağı belirsiz olabilir. Çift, 2019’da Oxfordshire’daki Henley-on-Thames yakınlarında 11.25 milyon sterlinlik (yaklaşık 238 milyon lira) bir mülk satın aldı. Bir yıl sonra, Cotswolds’da bir malikane satın aldılar.

Aralık 2021’de ise ABD’deki Yellowstone Park yakınlarındaki 340 bin dönümlük bir sığır çiftliği aldılar. Ailenin diğer mülkleri arasında Kaliforniya’da bir çiftlik, Los Angeles’ta bir şaraphane ve Avustralya’da bir koyun ve sığır çiftliği yer alıyor.

Hall da model olarak kariyeri boyunca bir servet kazandı ve Revlon kozmetik gibi markaların yüzü oldu. Batman gibi filmlerde de küçük roller aldı. Mick Jagger’dan ayrılmasıyla, 18 milyon sterlinlik (yaklaşık 382 milyon lira) bir ödeme aldı.

HALL’UN İLK BOŞANMASI

Jerry Hall ile evlenmeden önce Rupert Murdoch, üç boşanma yaşadı, ancak Hall, ilk defa boşanma yaşıyor. Hall, Mick Jagger’ın Brezilyalı model Luciana Gimenez’den bir çocuğu olduğunu öğrendikten sonra, Londra’nın güneybatısındaki Richmond’daki 275 milyon liralık evinden taşınmıştı.

Hall ve Jagger 22 sene birlikte olmalarına rağmen çift hiçbir zaman resmî olarak evlenmedi.

ÇALKANTILI BİR AŞK HAYATI

Murdoch ise Hall’a göre biraz daha hızlı yaşadı. Ünlü milyarder, ilk olarak Avustralyalı bir model Patricia Booker ile evliydi, çift 1965’te boşandı. Ardından eski bir gazete muhabiri olan ikinci eşi Anna Murdoch Mann ile otuz yıldan fazla evli kaldı. Boşanmaları, Murdoch’a 1.5 milyar sterline (yaklaşık 32 milyon lira) mâl olurken tarihin en pahalı ikinci boşanması oldu. Anna Mann’dan milyar dolarlık bir anlaşma ile boşandıktan 17 gün sonra, kendisinden 38 yaş küçük olan Wendi Deng ile evlendi. Deng, o sırada Murdoch’un şirketlerinden biri olan Star TV’de çalışıyordu. Deng, 2011 yılında telefon korsanlığı skandalı sırasında meclis komitesinde kocasına kremalı turta atan bir adama tokat attığında manşetlere çıkmıştı.

TONY BLAIR İDDİALARINA DAYANAMAMIŞ

Çift ayrıldığında Deng’in, Murdoch’ın kızı Grace’in vaftiz babası Tony Blair’e yakınlaştığına dair spekülasyonlar vardı; ancak Deng bu iddiaları reddetti. Ayrıca Deng’in e-posta hesabının incelenmesiyle, Tony Blair’in bacakları ve kalçasının iyi olduğuna dair yazdıklarının ortaya çıkmasından sonra boşandığı belirtiliyor.

Murdoch, 14 yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşandığı Deng’den ayrıldıktan sonra Hall ile tanıştı. Haftalarca süren spekülasyonlardan sonra çift, ekim ayında Londra’daki Twickenham’da düzenlenen Rugby Dünya Kupası Finali’nde beraber görüntülendi.

2016’da Altın Küre’de birlikte ilk defa kırmızı halıda poz verdiler. Çifte yakın kaynaklar bu süreç için şunları söylemişti: “Rupert daha mutlu olamazdı. Bir ergene aşık olan aptal yaşlı bir adam gibi davranmıyor. Gerçekten, gerçekten mutlu görünüyor. Bu harika bir şey.”

HER ŞEY 20 KARATLIK YÜZÜKLE BAŞLAMIŞTI

Nişanlandığını Twitter’da açıklayan Murdoch, kendisini “dünyanın en şanslı ve en mutlu adamı” olarak tanımladı. Hall’a 2,4 milyon sterlin (yaklaşık 50 milyon lira) değerinde olduğuna inanılan 20 karatlık bir yüzük hediye etti.

Murdoch’ın 85. doğum gününden bir hafta önce de küçük bir törenle dünyaevine girdiler. Günler sonra da aralarında Bob Geldof, Andrew Lloyd Webber, Tom Stoppard, Tracey Emin ve Michael Caine’in de bulunduğu Londra’nın Fleet Caddesi’ndeki St Bride’s kilisesinde halka açık bir tören düzenlediler.

Arkadaşları Hall’un, Murdoch’ın onlarca yıl işine odaklandıktan sonra hayatına daha fazla denge getirdiğini söyledi.

Hall ve Murdoch’ın ortak çocukları olmasa da önceki ilişkileri ve evliliklerinden on çocukları bulunuyor.

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