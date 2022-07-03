Ünlü Rus bilim insani öldü, ailesi isyan etti: ‘Onu Putin öldürttü’

Rusya'nın önde gelen bilim insanlarından 54 yaşındaki Dr Dmitry Kolker'in hapse atıldıktan iki gün sonra ölmesi ailesini isyan ettirdi. Ünlü bilim insanının ailesi, Kolker'in ölümünden Putin'i sorumlu tuttu.

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Rusya’nın önde gelen bilim insanlarından 54 yaşındaki Dr Dmitry Kolker, vatana ihanet suçlamasıyla hapse atıldıktan iki gün sonra hayatını kaybetti. Kanser hastası olan Kolker, Moskova’nın ünlü Lefortovo Hapishanesi’ne atıldıktan iki gün sonra burada öldüğü açıklandı.

Ailesi bugün yaptığı açıklamada, Rusya’da oldukça tanınan bir isim olan Kolker’in hapse girdikten 48 saat sonra hayatını kaybettiğini duyurdu. Kolker’in bir zamanlar Vladimir Putin tarafından yönetilen devlet güvenlik servisi FSB’nin gözetimi altında olduğu açıklandı. Kolker’in ailesi Rus Federal Güvenlik Servisi’ni (FSB) ‘işence ve insan haklarını kötüye kullanmak’la suçlarken, olaydan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in adamlarının parmağı olduğunu öne sürdü.

Olayın duyulmasının ardından sosyal medyada da gündem oldu.

Kolker’in hapse girdiği sırasında dördüncü evre pankreas kanseri olduğu da açıklandı.

FSB tarafından yapılan açıklamada, büyük bir casus soruşturmasının parçası olarak Kolker’in hapse atılması için yetkiye sahip oldukları öne sürüldü.

Bilim insanıı, hipersonik teknolojiler öğretmeni 75 yaşındaki Profesör Anatoly Maslov ile birlikte Çin yanlısı bir casus çetesine liderlik etmekle suçlandı. Maslov, Stalin’in siyasi muhalifler, işadamları ve bilim adamlarından Büyük Arınması sırasında ünlenen Lefortovo’da yaşıyordu.

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