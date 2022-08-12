Ünlü yazar Salman Rüşdi’ye saldırı

Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi, ABD'nin New York eyaletindeki bir konuşmasında bıçaklı saldırıya uğradı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yazdığı kitaplarla büyük protestolara maruz kalan ve ölüm tehditleri alan Salman Rüşdi saldırıya uğradı.

“Şeytan Ayetleri” kitabının yazarı Salman Rüşdi’nin New York’ta katılacağı Chautauqua Enstitüsü’nün düzenlediği etkinlik öncesi bıçaklı saldırıya uğradığı bildirildi. Rüşdi’nin sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İran’ın lideri Humeyni, düşünceleri ve yazıları nedeniyle Rüşdi için ölüm fetvası vermiş, öldüren kişilere 3 milyon doların üzerinde ödül vereceğini açıklamıştı. Rüşdi’nin “Şeytan Ayetleri” kitabı, 1988’den beri İran başta olmak üzere birçok İslam ülkesinde yasak.

SALMAN RÜŞDİ KİMDİR?

Salman Rüşdi 19 Haziran 1947 yılında Hindistan Bombay’da doğdu. Hint asıllı Britanyalı yazar ve romancıdır. Romanlarının çoğunda Hindistan’ı konu alır. Anlatım dili fantezi ve gerçekliği iç içe geçirmiş şekildedir.

Güntar Grass, Mikhail Bulgakov’dan etkilenmiştir. Booker ödülü ve daha bir çok ödülün sahibidir. Rüşdi, Urduca ve İngilizce konuşmaktadır. Müslüman bir ailede dünyaya gelmiştir. 1964 yılında diğer Müslümanlar ile birlikte zorunlu olarak Pakistan’a göç ederek Karaçi’ye yerleşmiştir.

Rüşdi, Cambridge’de tarih eğitimi aldı. Fantastik bilim kurgu denemesi olan ilk romanı Grimus eleştirmenlerin dikkatini çekti. Gece yarısı Çocukları romanı ile bir çok ödülün sahibi oldu ve dünya çapında ün kazandı.

Hindistan tarihini ve politikasını eleştiren bu romanı Hindistan’da yasaklandı ardından Pakistan’da yasaklanarak aynı akıbete uğradı. “Şeytan Ayetleri” isimli kitabı ödül almış olsa da İslam’a hakeret ettiği gerekçesi ile Hindistan ve Güney Afrika’da yasaklandı. Bu yasaktan sonra Humeyni tarafından yazar için ölüm fetvası verildi.