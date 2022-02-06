Uydu görüntüleri ortaya çıktı: S-400’ler sınırda

İngiliz Reuters haber ajansı, ABD'li uydu görüntüleme şirketi Maxar Technologies'in gökyüzünden çekilmiş fotoğraflarını kamuoyu ile paylaştı.

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Son dönemde Moskova ile Kiev arasındaki gerilim tırmanırken, uydu görüntüleme platformu Maxar Technologies, Ukrayna-Rusya sınırındaki hareketliliği ve Rus ordusunun bölgedeki yayılmasını gözler önüne serdi…

Reuters haber ajansının abonelerine servis ettiği fotoğraflarda Rusya ile Belarus ordusunun Ukrayna sınırındaki ortak tatbikatı öncesinde çok sayıda Rus askeri araçları ve askerlerinin bölgede olduğu görülüyor.

NATO tarafından, “Soğuk Savaş’tan beri en büyük askeri hareket” olarak tanımlanan gelişmeye sebep olan tatbikat 10-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Paylaşılan uydu görüntülerinde füze, roketatar ve çok sayıda jetin Belarus-Ukrayna sınırındaki üç farklı lokasyonda görülüyor.

Rusya ve Belarus Maxar Technologies’in fotoğraflarıyla ilgili bir açıklama yapmadı. Fotoğraflarda Rus askerlerinin ve askeri araçlarının Yelsk, Rechitsa ve Luninets bölgelerinde olduğu ve hepsinin de Ukrayna sınırına 50 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi.

Fotoğraflarda 15 Su-25, S-400 hava savunma sistemlerinin Luninets’teki üste olduğunu ve SS26 İskender füzelerinin ve çok sayıda roketatarın ise Yelsk yakınında konumlandırıldığı görülüyor.