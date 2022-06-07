Uyuşturucu baronu kadın kılığında hapisten kaçtı

Latin Amerika'nın tanınmış uyuşturucu çetelerinden birine liderlik eden 'Sevimli Tombul' lakaplı César Ortíz, tutulduğu yüksek güvenlikli hapishaneden firar etti. Ortiz'in kaçış görüntüleri ise gündem oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Güney Amerika ülkesi Paraguay’da bir uyuşturucu çetesinin lideri takma adı ‘Sevimli Tombul’ olan César Ortíz’in ülkenin yüksek güvenlikli hapishanesinden kaçtığı anlar ilk kez yayınlandı.

Ortiz’in 29 Mayıs’ta 29 Mayıs’ta ülkenin başkenti Asunción’daki kötü üne sahip Tacumbú Ulusal Hapishanesi’nden kaçtığı açıklandı. Ortiz’in kadın kılığında hapisten kaçtığı anlar yayınlanmasının ardından gündem oldu.

Paraguaylı yetkililer, bir kadının ziyaret için Ortiz’le görüştüğünü, ziyaret sırasında uyuşturucu baronunun kadın kılığına geçtiğini aktardı. Uyuşturucu baronunun bir etek ve bluzun yanı sıra tırnaklarına beyaz oje sürdüğü, takma kirpik ve peruk taktığı ve yüzüne makyaj yaptığı da görüldü.

Yetkililer, Ortíz’in bir gardiyanın hapishane çıkış kapısını açmadan önce birkaç kontrol noktasından geçtiğini ve fark edilmemeyi başardığını doğruladı.

Kadın kılığında hapishaneden kaçmayı başaran uyuşturucu baronu, hapishaneden birkaç sokak ötede yakalandı. Polis, Ortiz’in kaçmasına yardım ettiği öne sürülen üç kişiyi daha tutukladığını açıkladı.

Ortíz, yakalandıktan sonra, Asunción’a 32 mil uzaklıktaki Emboscada Ulusal Hapishanesi’ne götürüldü.

Ünlü uyuşturucu baronunun hapisten kaçması, ülkede hapishanelerdeki güvenlik endişelerini de yeniden gündeme getirdi.

Paraguay’da Ortiz’in liderliğini yaptığı Rotela Klanı, hapishane sistemindeki uyuşturucu ticaretinin kontrolü için Brezilya’nın en güçlü hapishane çetesi ve kokain ihracatçısı First Capital Command ile devam eden büyük bir savaşta.

Paraguay Adalet Bakanlığı, Ortíz’in kaçmasıyla ilgili olarak en az 20 gardiyan hakkında soruşturma açılmasını emretti.

Hapishaneden firar eden diğer suç ortaklarından birinin Ortiz’in kayınbiraderi Víctor Paredes olduğu belirlendi.

İlginizi Çekebilir Midesinden 15 paket uyuşturucu çıktı

İlginizi Çekebilir Uyuşturucu baronlarını köpük partisi görüntüleri ele verdi

İlginizi Çekebilir Hayvan kemiklerinin arasında uyuşturucu ele geçirildi