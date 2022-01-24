Uzmanlar, pandemide 2022 yılı beklentilerini açıkladı

Tüm dünyada son dönemde corona virüsün Omicron varyantı nedeniyle vaka rekorları kırılırken, uzmanlar 2022 yılında pandeminin nasıl şekillenebileceğini değerlendirdi.

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Tüm dünya bir süredir corona virüsün Omicron varyantı ile mücadele ederken, bilim insanları 2022 yılında pandeminin gidişatıyla ilgili beklentilerini açıkladı.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin eski direktörü Dr. Tom Frieden, “Bence doğru yaparsak, Covid-19’un hayatlarımıza bu kadar hakim olmadığı bir 2022’ye sahip olacağız” dedi.

Stanford Medicine’de epidemiyolog ve bulaşıcı hastalık uzmanı olan Dr. Yvonne Maldonado ile federal kurumlardaki uzmanlar, akademik meslektaşlar ve yerel halk sağlığı liderleri, pandeminin bir sonraki bölümünün neye benzediği ve oraya ne zaman ulaşacağı konusunda açıklama yaptı. Uzmanlar, bir sonraki aşamada ne olacağı konusunda bilinmezlik içerisinde olduklarına hem fikir olduklarını dile getirirken, Maldonado, “Tam olarak ne olacağını bilmiyoruz.” dedi.

‘ÖNÜMÜZDEKİ HAFTALAR ZORLU GEÇECEK’

Maldonado, “Hiçbirimiz Omicron’u gerçekten beklemiyorduk. Pekala, ipuçları vardı, ama tam olarak bilmiyorduk.” dedi.

Enfeksiyon hastalıkları ve aşı uzmanı, fahri klinik profesörü Dr. John Swartzberg, “Kısa vadede – önümüzdeki altı hafta, dört ila altı hafta olmak üzere – hala oldukça zor geçeceğini tahmin ediyorum” dedi. “Swartzberg, işlerin gerçekten daha iyiye gittiğini görmeye Şubat ayından sonra başlayabileceğiz.” dedi.

MART AYINA DİKKAT

Pek çok uzman, Omicron’a bağlı vaka yükselişinin yeniden ortaya çıkması durumunda “sessiz bir dönem” yaşanabileceğini düşünüyor.

Swartzberg, Mart ayından ilkbahara veya yaza kadar geçen yılki gibi olacağına ve vaka sayısında sürekli bir düşüş olacağına inandığını aktardı. Swartzberg, Mayıs, Haziran ayları gibi daha iyimser bir tablo beklediğini aktardı.

Dr. Yvonne Maldonado da önümüzdeki yıllarda bağışıklık seviyesinin artacağına işaret ederken, corona virüsü muhtemelen asla tamamen yok olmayacağını ifade etti.

YENİ VARYANT NASIL OLACAK?

Maldonado, “Virüsün başka bir versiyonunun geri gelmesini bekliyorum.” dedi. “Bunlar, bir sonraki adıma gerçekten belirsizlik getiren senaryolar.” ifadelerinde bulundu.

Uzmanlar, bir sonraki varyantla ilgili de ön görülerde bulundu. Uzmanlara göre, bir sonraki varyant, Omicron’dan eşit veya daha fazla bulaşıcı olabilir. İnsanlara daha şiddetli semptomlar verebilir veya hiç semptom vermeyebilir.

San Francisco California Üniversitesi’nde epidemiyolog olan Dr. George Rutherford, “Sıradaki varyantın ne olacağı hiç belli değil” dedi. Alfa ve Beta varyantlarında olduğu gibi virüsün kademeli olarak mutasyona uğrayabileceğini söyledi.

MUTASYON GEÇİRMESİ BEKLENİYOR

1918 yılında H1N1 virüsü tarihin en kötü salgınlarından birine neden olmuş, dünyanın üçte biri enfekte olurken, 50 milyon kişi hayatını kaybetmişti.

Maldonado, “Corona virüsü, her yıl gördüğümüz tüm H1N1 virüslerinin büyük-büyük-dedesiydi.” dedi. “O zamandan beri birçok mutasyon geçirdiler, ancak aynı türden. Dolayısıyla bu virüsün de benzer bir şey yapması mümkün.” ifadelerinde bulundu.

CDC’ye göre ABD hala yılda ortalama 35 bin kişiyi gripten kaybediyor. Swartzberg, “Ve hayatımıza devam ediyoruz,” dedi. Corona virüsün de bu şekilde endemik bir olaya dönüşeceğini savundu.

Uzmanlara göre en kötü durum senaryosu, bir varyantın aşıların ve tedavilerin korumasından kaçması… Ancak Moldonado, bu durumun ‘az olasılık’ içerdiğini söyledi.

Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü müdürü Dr. Anthony Fauci, senaryonun gerçekleşmemesini umduğunu söyledi. “Size bunun olma ihtimalinin ne olduğuna dair bir istatistik veremem ama buna hazırlıklı olmalıyız. “Bu yüzden en iyisini umuyoruz ve en kötüsüne hazırlanıyoruz.” dedi.

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