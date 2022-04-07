Vahşetin yaşandığı Bucha’da toplu mezarlar bulundu

Ukrayna’nın Bucha kenti Belediyesi, 320 kişinin cansız bedeninin yer aldığı 4 toplu mezarın bulunduğunu duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Ukrayna'nın Bucha kentinden sivil ölümlere ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Bucha kentinde Ukraynalı ekiplerinin yürürttüğü çalışmalar sonucu 320 kişiye ait cansız bedenin yer aldığı 4 toplu mezar bulundu.

Konuya ilişkin açıklamada yapan Bucha Belediye Başkanı Anatoliy Fedoruk şöyle konuştu:

* Bucha'da 112 müstakil ev ve 18 çok katlı bina top atışlarıyla hasar aldı ve yandı. Bucha'da öldürülen insanların yüzde 90'ında şarapnel parçası değil kurşun yarası var. 320 kişinin cansız bedeni bulundu ve toplu mezarlarda insanlar elleri bağlı şekilde gömülmüş.

* Tahıl firması alanında ve 3 farklı caddede toplu mezarlar bulundu. Cesetlerin kimliklerini belirleme çalışması devam ediyor.

İlginizi Çekebilir Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Bucha buzdağının görünen kısmı

İlginizi Çekebilir Ojeli tırnaklarından tanıdılar: Bucha'daki kurbanlardan birinin trajik öyküsü