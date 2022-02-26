Vietnam’da bir teknenin alabora olması sonucunda 13 turist öldü

Reuters'ın haberine göre Vietnam'da gerçekleşen olayda 13 turistin öldüğü ve dördünün de kayıp olduğu belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Reuters’ta, cumartesi günü Vietnam’ın orta Hoi An sahili açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu en az 13 turistin öldüğü ve dördünün de kayıp olduğu belirtildi.

Hoi An şehrindeki Cua Dai Ward parti başkanı Nguyen Sinh Reuters’e verdiği demeçte, kayıpların arandığını söyledi.

Vietnam, son zamanlarda corona virüsü önlemlerinin çoğunu kaldırdıktan sonra turizm faaliyetlerinde artış yaşadı.

Sinh, çocuklar da dahil olmak üzere tüm turistlerin Vietnamlı olduğunu söyledi.

Kazaya neyin sebep olduğunun araştırılacağını söyleyen Sinh, “Deniz dalgalı ama arama kurtarma çalışmalarımız için çok dalgalı değil” dedi.

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