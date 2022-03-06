Visa ve Mastercard da Rusya’dan çekiliyor

Dünyanın önde gelen ödeme sistemlerinden Visa ve Mastercard Rusya'dan çekilme kararı aldı. Visa ve Mastercard, aldıkları kararın nedenini Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonu olarak açıkladı.

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Online ödeme platformu PayPal’in, Ukrayna’daki savaş gerekçesiyle Rusya’daki hizmetlerini durdurmasının ardından dünyanın önde gelen uluslararası ödeme sistemleri Visa ve Mastercard da Rusya’daki faaliyetlerinin askıya alındığını duyurdu.

Rua interfax ajansına göre şirketler Rusya Federasyonu’ndaki tüm operasyonlarını kısıtladıktan sonra, Rus bankaları tarafından verilen kartlar yurtdışında çalışmayacak. Ayrıca, yabancı finans kurumları tarafından verilen kartlar da Rusya’da çalışmayacak.

Visa ve Mastercard, kararlarını Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonuyla açıkladı.

Visa CEO’su Al Kelly, basına yaptığı açıklamasında “Rusya’nın sebepsiz yere Ukrayna’yı işgali ve tanık olduğumuz kabul edilemez olaylardan sonra harekete geçmek zorunda kaldık. Bu kararın Rusya’da hizmet verdiğimiz meslektaşlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız, tüccarlarımız, kart sahipleri üzerindeki etkisinden dolayı üzgünüz. Bu savaş ve devam eden süreç alıntılanan “Barış ve istikrar tehdidi, değerlerimize uygun şekilde yanıt vermemizi gerektiriyor” dedi .

Mastercard açıklamasında ise , “Çatışmanın benzeri görülmemiş doğası ve belirsiz ekonomik ortam göz önüne alındığında, Rusya’daki hizmetlerimizi askıya alma kararı aldık.” dedi. Şirket, Rusya pazarından ayrılma kararından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

KARTLARIN İŞLEYİŞİNİ ETKİLEMEZ

Rusya’nın en büyük bankası olan Sberbank, bu kararın ülke içindeki Visa ve Mastercard kartlarının işleyişini etkilemeyeceğini açıkladı. Sberbank açıklamasında “Visa ve Mastercard tarafından verilen Rus kartlarıyla yurt dışında ve yabancı çevrimiçi mağazalarda ödemeler sınırlı olacak. Yurt dışındaki Rusların yeterince nakit para çekmelerini ve büyük harcamaları (oteller, biletler) önceden ödemelerini tavsiye ediyoruz” ifadeleri yer aldı.

SON KULLANMA TARİHİNE KADAR GEÇERLİ

Rusya Merkez Bankası da, Rus bankaları tarafından verilen tüm Visa ve Mastercard kartlarının, son kullanma tarihlerine kadar Rusya Federasyonu’nda her zamanki gibi çalışmaya devam edeceğini doğruladı. Rusya Federasyonu Merkez Bankası, “Onlarla ilgili işlemler ülke içinde Ulusal Ödeme Kartları Sisteminde işleniyor ve yaptırımlar onları etkilemiyor. Müşterilerin bu kartlara bağlı hesaplardaki fonları tamamen kayıtlı ve kullanılabilir durumda” açıklamasını yaptı.

YURT DIŞINDA KULLANILAMAZ

Visa ve Mastercard kartlarını yurt dışında kullanmanın ve yurt dışı çevrimiçi mağazalardaki siparişleri ödemenin mümkün olmayacağını da eklediler. Yurtdışı gezileri için Merkez Bankası, kabul edildiği ülkelerde nakit çekmeyi veya Rus ödeme sistemi Mir’in bir kartını kullanmanızı önerir (Rusya Federasyonu Merkez Bankası’na göre, bunlar Türkiye, Vietnam, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan’dır. , Tacikistan, Güney Osetya ve Abhazya).

KAPATMA 3 GÜN SÜRER

Rus ödeme sisteminin resmi web sitesinde yer alan verilere göre Mir kartları Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Vietnam, Ermenistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan ve Kıbrıs’ta kabul ediyor. Alfa-Bank’a göre ise, kapatma süreci en az üç gün sürecek. O zamana kadar Visa ve Mastercard kartları her zamanki gibi çalışmaya devam edecek.