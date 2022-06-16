Viyana’da Erdoğan krizi: Bu fotoğraf ülkeyi ayağa kaldırdı

Viyana Belediye Başkanı’nın İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf kriz yarattı. Fotoğrafta Avusturya bayrağı olmaması ülkeyi ayağa kaldırdı. Avusturya basını, "Protokol tuzağına düştü. Biz Türk kolonisi miyiz?" yorumuna yer verdi.

Ali GÜLEN

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İstanbul’da geçen hafta yapılan Türk Dünyası Belediyeler Birliği toplantısına katılan Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig’in (SPÖ) Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması, ülkede krize neden oldu.

Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun tarafından “torpille ayarlanan” ziyaretteki protokol, Avusturya basınını ayağa kaldırdı. Haliç Kongre Merkezi’ndeki toplantı sırasında çekilen fotoğrafta iki Türk bayrağının bulunması ve Avusturya bayrağının olmaması gündem yarattı.

Ludwig'in kendini aşağılattığı ya da protokol tuzağına düştüğü yorumları yapılırken, “Biz Türk kolonisi miyiz?”, “Nerede Avusturya bayrağı?”, “O yoksa en azından belediyenin amblemi nerede?” deniliyor.

Bazı gazeteler, “Fotoğrafta iki Türk görüyorsunuz. Biri Erdoğan, diğeri de Viyana'dan Ludwig” yorumunu yaptı.

“BU GÖRÜŞMEYE KATILMASI YANLIŞTI”

Viyana'da ayrıca Michael Ludwig'in Erdoğan'la fotoğraf çekilirken, gururlu şekilde poz veriyor olması da eleştiriliyor. eXXpress gazetesi, “Ludwig aslında, Erdoğan'la Ukrayna savaşı üzerine felsefe yapmaya gitmişti” ifadesini kullandı. Gazete, böyle bir görüşmenin anlamsızlığını ve gereksizliğini ve temsil yetkisi olmayan birinin bu şekilde protokol açısından yanlış yorumlanacak görüşmelere katılmasının yanlışlığını vurguladı.

OZAN CEYLUN, “GÖRÜŞECEK” DEMİŞTİ

Bazı gazeteler de, Viyana'daki Türk kökenlilerin oyları için gitmiş olabileceğini ancak buna gerek olmadığını, çünkü Türk kökenli seçmenlerin zaten SPÖ'yü seçtiğini yazdı.

Viyana Anakent Belediye Başkanı Ludwig ise eleştirilerden sonra, “Görüşme bir tesadüftü” açıklaması yaptı.

Fakat Ludwig'in ziyaretinden önce Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, “Ludwig, Türkiye'de Erdoğan ile görüşecek” demişti. Bu yüzden Ludwig'in son açıklaması da tepki çekti.

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