WWF’nin raporu tartışma yarattı: Çiftçilerden et ve süt üretimini azaltmalarını istedi

Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) raporu, iklim krizi ile mücadele için önümüzdeki 10 yıl içinde et ve süt üretiminde azaltma yapılması gerektiğini söylüyor.

WWF, sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasına ilişkin bilimsel tavsiyeler doğrultusunda İngiliz çiftçilerin önümüzdeki 10 yıl içinde et ve süt ürünlerini üçte bir oranında azaltmaları gerektiğini söyledi.

Yardım kuruluşu, yedikleri ithal yem nedeniyle Birleşik Krallık’taki domuz sürüleri ve kümes hayvanları sürülerinde daha da büyük değişikliklere ihtiyaç duyulabileceği ve insanların bugün olduğundan çok daha az et yemeleri gerektiği konusunda uyardı.

WWF CEO’su Tanya Steele şunları söyledi: “İklim değişikliği ve doğa kaybı gibi tehditlerle mücadele konusunda ciddiysek, çiftçilik ve arazi kullanımı sonradan düşünülemez. Birleşik Krallık’taki birçok çiftçi, mümkün olduğu kadar sürdürülebilir gıda üretmek için becerilerini ve uzmanlıklarını zaten kullanıyor, ancak bozuk bir sistemi kendi başlarına tamir edemeyecekler.”

ÇİFTÇİLER İTİRAZ ETTİ

WWF, İngiltere’nin hayvan yemi için soya ithalatının, 2030 yılına kadar yaklaşık beşte bir oranında kesilmesi gerektiğini söyledi. Hayvancılık, hükümetin mücadele etmeye söz verdiği gübrelerden gelen amonyak kaynaklı hava kirliliği ile de ilişkili.

Bununla birlikte, çiftçiler Birleşik Krallık’ın hayvancılık üretiminin, denizaşırı alternatiflerinden daha düşük karbon olarak savundu. Ulusal Çiftçiler Birliği Başkan Yardımcısı Stuart Roberts şunları söyledi: “Çiftçilerimiz, besleyici et ve süt ürünleri üretimi de dahil olmak üzere yerli gıda üretimini sürdürürken gerekli çevresel ve iklim faydalarını sağlayabilir ve bunu yapmamız önemli. Birleşik Krallık’taki hanelerin yüzde 90’ından fazlası hâlâ yüksek kaliteli kırmızı et ve süt ürünleri satın almak istiyor; bu nedenle İngiliz ürünleri genellikle en sürdürülebilir seçenekler.”

Roberts konuşmasında, İngiltere’nin ikliminin sığır eti ve süt ürünleri üretimi için çok uygun olduğunu ve İngiltere’deki et ve süt ürünlerinden kaynaklanan emisyonların küresel ortalamanın yarısından az olduğunu söyledi.

“ULAŞIM VE ENERJİ KAYNAKLI EMİSYON DAHA FAZLA

Çiftçiler Derneği’nden George Dunn ise, Birleşik Krallık’taki et ve süt ürünlerinin üretiminde ciddi kesintiler yapılması gereğini reddetti: “İngiltere’nin CO2e emisyonlarının yalnızca yüzde 10’u Birleşik Krallık tarımı tarafından yayılıyor. Birleşik Krallık emisyonlarının büyük kısmı, toplam emisyonların yarısından fazlasını oluşturan ulaşım ve enerji kaynaklı. Tarımdaki her dönüm arazi, başka bir sektördeki her dönüm araziye kıyasla zaten 20 kat daha az kirletici.”

WWF raporuna göre gıda israfı da büyük bir sorun ve bu sorunun 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi gerekiyor. Raporda ayrıca, hassas tekniklerin kullanılması ve mümkün olduğunca suni gübre kullanımının azaltılması talep edildi.

