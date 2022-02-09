Yanlışlıkla tutuklanan güzellik kraliçesi, İtalya’dan 100 bin euro tazminat istiyor

Macar güzellik kraliçesi Greta Gila, İtalya’daki bir uyuşturucu kaçakçılığı operasyonunda yanlışlıkla tutuklanıp iki aydan uzun süre hapis yattı. Aylarca haksız yere suçlandığını ve modellik kariyerinden vazgeçtiğini belirten genç kadın, İtalya devletinden tazminat talep ediyor.

Sozcu.com.tr

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Macaristanlı bir güzellik kraliçesi, yanlışlıkla uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanıp iki aydan uzun süre hapis yattığı için İtalya'ya 100 bin euroluk tazminat davası açtı.

24 yaşındaki Greta Gila, 2019'da İtalya'da bir otelde gözaltına alınmıştı. Ülkesi Macaristan'da Turizm Güzeli seçilen ve Çin'de düzenlenen Kainat Güzellik Yarışması'nda yarışan Gila, bir çekim için Tokyo'ya gidecekti.

Ancak genç kadın, çekimin uyuşturucu kaçakçıları tarafından yasadışı faaliyetler için kullanıldığının farkında değildi.

Projede kostüm sorumlusu kılığındaki bir kadın uyuşturucu kaçakçısı bagajında 11 kilo kokainle yakalanırken, Gila da otel odasına düzenlenen baskında gözaltına alındı.

74 gün İtalya'da hapis yatan ve 6 ay süreyle ülkeden çıkışı yasaklanan Gila, bu sürede bir pub'da ve giysi mağazasında çalıştı.

Savcılık daha sonra genç kadına yönelik suçlamaları geri çekti.

Aylarca haksız yere suçlandığını, bunalıma girdiğini ve modellik kariyerinden vazgeçtiğini belirten genç kadın İtalya devletinden tazminat talep ediyor. Macaristan'da ressamlık öğrenen Gila'nın talebiyle ilgili dava Roma'da 22 Şubat'ta görülecek.

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