Yaptırım altındaki Rus oligarklarının lüks yat çilesi: Dilbar’ın mürettebatı işten çıkarıldı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 14 gündür devam ederken, Rus oligarklara yönelik yaptırımlar sertleşiyor... Avrupa sularındaki birçok oligarkın lüks yatına el konulurken, ünlü milyarder Alişer Usmanov'un el konulan yatında çalışanlar paraları ödenmeyeceği için işten çıkarıldı.

Sozcu.com.tr

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14 gün önce Ukrayna’ya savaş için yeşil ışık yakan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in en yakınları olan Rus oligarkların lüks tekneleri ve yatları başını yaktı… Son günlerde Avrupa sularındaki yüzlerce milyon dolar değerindeki yatlara yaptırımlar gerekçesiyle el konulurken, Putin’e en yakın isimlerden biri olan Alişer Usmanov’un da bu durumdan etkilendiği belirtildi.

Dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes, yaptırımlar sebebiyle Usmanov’un Dilbar isimli süper lüks yatındaki mürettebatın işten çıkarıldığı belirtildi. Yaptırımlar sebebiyle personele maaşların ödenemeyeceği kaydedilirken, işten çıkarmanın pazartesi günü gerçekleştiği de aktarıldı.

18.4 milyar dolarlık bir serveti olan Usmanov’un lüks yatının değerinin ise 600 milyon dolar ile 735 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor. Batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımlar sonrasında Dilbar’da çalışan personeli ayarlayan Sarnia Yachts isimli aracı grup bir e-posta ile bilgi verdi. E-postada, “Uygulanan yaptırımlar sonucunda çalışanların ilişiği kesildi” denildi. Forbes, normalde gemide 96 mürettebatın çalıştığını yazarken Bloomberg ise 80 personelin gemide görev aldığını öne sürdü.

ABRAMOVİÇ’İN YATI DEMİR ALDI

Öte yandan İngiltere’nin popüler futbol kulüplerinden Chelsea’nin sahibi olan ve Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında takımını satacağına dair iddiaların ayyuka çıktığı Roman Abramoviç’in de yatıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı…

ABD medyası, henüz ABD ya da AB tarafından yaptırım uygulanmayan Abramoviç’in 600 milyon dolar değerindeki lüks teknesinin İspanya’dan demir aldığını öne sürdü. Barcelona’da 2021’den beri tamir gören 140 metre uzunluğundaki Solaris isimli teknenin limandan ayrıldığı belirtildi.

Lloyd Werft isimli Alman şirket tarafından üretilen geminin nereye gittiğinin henüz bilinmediği açıklandı.

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