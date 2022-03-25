Yaptırımların etkilediği Rus oligark: ‘Temizlikçi veya şoför çalıştırmamıza izin verecekler mi?’

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası ABD ve AB'nin yaptırım uyguladığı Rus oligarklardan Petr Aven, içinde bulunduğu durumdan dolayı zor günler geçirdiğini belirtirken, 'Bir hizmetçi veya şoför bile işe alamayacak mıyız?' ifadesine bulundu.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgali devam ederken, ülkede yaşanan insanlık dramı her geçen gün artıyor. Rus bombardımanından kaçan Ukraynalı siviller ülkeyi terk ederken, kalanlar ise harabe kentlerin arasında yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.

Bir yanda ise, ABD ve AB’nin yaptırım uyguladığı Rus oligarklar, yaşadıkları durumdan şikayetçi. Birçoğu mal varlıklarını kaçırmanın yollarını ararken, bazıları da Kremlin ile yakın ilişkilerini reddederek, yaptırımların ‘haksız’ olduğunu öne sürüyor.

Bu oligarklardan biri de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın arkadaş olduğu iddia edilen Petr Aven. Aven, Financial Times gazetesine yaptığı açıklamada, kendisinin ve ailesinin ‘nasıl hayatta kalacaklarını anlamadıklarını’ söyledi.

Londra’nın merkezindeki St James’s’te yaşayan 67 yaşındaki milyarder iş insanı, Batı’nın felç edici yaptırımlarının ardından İngiltere’de yaşayamamaktan korktuğunu söyledi.

‘İŞGALİN BAŞLADIĞI GÜN PUTİN İLE BİRLİKTEYDİ’

Aven’in İngiltere’deki banka hesapları ve varlıkları, Rusya’nın geçen ay Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından dondurulmuştu.

Aven’in, işgalin başladığı gün askerler Donbas bölgesine girerken, Putin ile birlikte olduğu iddia edilmişti.

Eski akademisyen ve politikacı yaklaşık 4,5 milyar sterlin değerinde varlığının dondurulmasının ardından zor durumda olduğunu açıkladı. FT ile yaptığı röportajda Aven, ‘İşimiz tamamen yok edildi. 30 yıldır inşa ettiğimiz her şey şimdi tamamen mahvoldu. Ve bir şekilde yeni bir hayata başlamalıyız.’ dedi.

‘TEMİZLİKÇİ VEYA ŞOFÖRÜMÜZ OLACAK MI?’

Aven, ‘Bir temizlikçiye veya şoföre izin verilecek mi? Ben araba kullanmıyorum… Belki üvey kızım kullanır. Nasıl hayatta kalacağımızı anlamıyoruz.’ dedi.

AB, Aven’e kısıtlamalar getiren ilk ülke oldu, ardından İngiltere de banka hesabı ve varlıklarını dondurdu.

Aven, hayatının bir gecede değiştiğini ve faturaları ödeyip ödeyemeyeceğinden emin olmadığını iddia etti. Rus oligarkın, İngiltere’den ayrılmak için 20 günden az zamanı olduğu açıklandı.

Aven’in Letonya ve Rus pasaportlarının yanı sıra ABD vizesi de bulunuyor, ancak İngiltere’deki işlerini bırakıp ülkeden ayrılmak istemediğini belirtti.

DAHA ÖNCE BAKANLIK DA YAPTI

İş insanı servetini, tıpkı çoğu diğer oligark gibi, 1990’larda Sovyetler Birliği’nin çöküşü sırasında kazandı. O ve iş ortağı Mikhail Fridman, firmaları Alfa Group aracılığıyla Rusya’da bir bankacılık devi kurdu.

Aven, Boris Yeltsin yönetiminde dış ekonomik ilişkiler bakanı olarak da görev yaptı.

Aven, kendisine yardım edecek bir İngiliz avukat bile bulmakta zorlandığını söylerken, Kremlin ile yakın ilişkileri olduğu iddialarını reddetti.

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