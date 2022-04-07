Yemen Cumhurbaşkanı, yetkilerini Başkanlık Konseyi’ne devretti

Yemen'de iç savaşın sona erdirilmesi için girişimler sürerken Cumhurbaşkanı Hadi, yardımcısını görevden aldı ve yetkilerini başkanlık konseyine devretti.

Sozcu.com.tr

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Yemen Cumhurbaşkanı Abd-Rabbu Mansour Hadi, yardımcısını görevden aldı ve kendi yetkilerini başkanlık konseyine devretti. Hadi, devlet televizyon kanalında yaptığı açıklamada, “Anayasaya, Körfez İşbirliği Konseyi ve konseyin yürütme organına uygun olarak geri alınmayacak bir adımla tüm yetkilerimi başkanlık konseyine devrediyorum” ifadelerini

kullandı.

Suudi Arabistan’ın desteklediği bu adımla beraber Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde yedi yıldır devam eden iç savaşı sonlandırmak için görüşmelerin yeniden başlaması adına bazı

engeller aşılmış oldu. Yemen’de yedi yıldır devam eden iç savaşta taraflar geçen hafta Cuma günü yıllardır ilk defa tüm ülke genelinde ateşkes ilan edilmesi için anlaşmıştı.

Yemen Cumhurbaşkanı Hadi’nin açıklamasının ardından Riyad, Suudi destekli hükümete 3 milyar dolar finansal yardımda bulunacağını açıkladı. Riyad aynı zamanda Yemen’in kuzeyinin fiili olarak kontrolüne sahip olan ve Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçleri ile çatışan İran’ın desteklediği Husiler ile görüşme çağrısında bulundu.

Sünnilere yakın olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Mohsen al-Ahmar 1994 yılında kuzey-güney iç savaşındaki rolü nedeniyle güneyliler ve geçmişte gerçekleştirdiği bazı askeri eylemler nedeniyle Şii Husiler tarafından tartışmalı bulunuyordu.

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