Yeni doğan 11 bebek yangında öldü
Senegal’de bir hastanede çıkan yangın büyük bir trajediye yol açtı.
Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Tivaouane kasabasındaki bir hastanede çıkan yangında yeni doğmuş 11 bebeğin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Sall, paylaştığı tweet'te “Yeni doğan ünitesindeki 11 bebeğin ölümünün acısını yeni öğrendim. Annelerine ve ailelerine başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Abdoulaye Diouf Sarr da, yangına hastanenin elektrik devrelerindeki arızanın yol açtığını ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.