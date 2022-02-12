Yeni fotoğrafları ortaya çıktı: ‘Prens ve Maxwell sevgiliydi’

Cinsel istismar suçlamaları nedeniyle başı dertte olan Prens Andrew’in ABD’de seks ticaretine aracılık etmekten suçlu bulunan Ghislane Maxwell'le Buckingham Sarayı’nda çekilen eski bir fotoğrafı ortaya çıktı. Bill Clinton ve Kavin Spacey’nin de katıldığı turda yer alan bir kişi, Maxwell için “Bana onun Prens Andrew’in eski sevgililerinden biri olduğu söylendi” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD’yi sarsan cinsel istismar davasında yargılanan ve geçen yıl görülen davada suçlu bulunan İngiltere sosyetesinin tanınmış isimlerinden Ghislane Maxwell’in Kraliçe 2. Elizabeth’in ortanca oğlu Prens Andrew'la yeni bir fotoğrafı ortaya çıktı.

Seks ticaretinden yargılanırken hapishanede intihar eden ABD'li milyarder iş insanı Jeffrey Epstein'in eski kız arkadaşı olan Maxwell, Manhattan'daki mahkemede aralık ayıda suçlu bulunmuştu. 40 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Maxwell'in, Epstein'in aralarında 14 yaşındaki gençlerin de olduğu çok sayıda kadına tecavüz etmesine ve cinsel istismarda bulunmasına yardımcı olduğu belirlenmişti.

BUCKINGHAM SARAYI’NDA ÖZEL TUR

Cinsel istismar suçlamalarında adı geçen ve ABD'li bir kadının da hakkında tecavüz davası açmasının ardından kraliyet unvanlarını kaybeden Prens Andrew'in, 2002'de Maxwell'le çekilen bir fotoğrafı İngiliz Telegraph gazetesinden yayınlandı.

İngiliz kraliyet ailesinin Londra'daki ikametgahı olan Buckingham Sarayı'nda çekilen fotoğrafta Maxwell ve Prens Andrew'in arkasında eski ABD Başkanlarından Bill Clinton da yer alıyor.

Telegraph'ın haberine göre fotoğraf, Prens Andrew'un Clinton ve hakkındaki cinsel istismar iddiaları sonucu kariyerinde büyük darbe alan ünlü aktör Kevin Spacey gibi özel konuklar için Buckingham Sarayı'nda düzenlediği tur sırasında çekildi.

‘SEVGİLİLERDİ’ İDDİASI

Söz konusu tura katılan bir kaynak, “ Maxwell bizi sarayda dolaştıran isimlerden biriydi ve sarayın içini biliyordu. Bana onun Prens Andrew'in eski sevgililerinden biri olduğu söylendi” dedi.

Turda Maxwell'in ev sahibi gibi davrandığını belirten kaynak, oradaki birçok kişinin Prens'le Maxwell arasında bir ilişki olduğunu düşündüğünü söyleyerek “Açıkça birbirlerine çok yakınlardı” diye konuştu.

Epstein’e suçlama yönelten isimlerden ABD'li Virginia Giuffre, York Dükü Prens Andrew’in henüz 17 yaşındayken kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu söyleyerek geçen ağustosta dava açmıştı.

İddiaları reddeden Prens Andrew'in son olarak da kraliyet unvanları elinden alınmıştı.

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