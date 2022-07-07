Yolcu uçağı inişte alev aldı
İngiltere'nin başkenti Londra'dan Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a gitmek üzere yola çıkan British Airways havayollarına ait yolcu uçağı inişi sırasında alev aldı.
İngiltere merkezli British Airways’in Londra’dan kalkan uçağı, Kopenhag’a inişinde alev aldı. Danimarkalı yetkililer, Kopenhag havalimanında motorlardan birinde çıkan yangın nedeniyle uçağın alev aldığını duyurdu.
Danimarka polisi, yolcu uçağının tahliye edildiğini söylerken, tüm yolcular ve mürettebatın Airbus A320-232’den yara almadan inmeyi başardığını aktardı.
Uçağın söndürüldüğü anlar yolcular tarafından kaydedildi.
Uçakta meydana gelen yangının ardından uçağın Londra’ya geri dönüşü iptal olurken, yolcular da beklemek zorunda kaldı.
British Airways yaptığı açıklamada; “Tüm mürettebatımız ve yolcularımız uçaktan zarar görmeden indi. Güvenli olmadıkça asla bir uçağı çalıştırmayız.” dedi.