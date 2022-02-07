Yunan gazetesinden dikkat çeken Türkiye-ABD analizi: Erdoğan’ı yorumladılar

Yunanistan'ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini'nin İngilizce edisyonunda Türkiye-ABD-Yunanistan ilişkileri ile ilgili dikkat çekici bir analiz yayınlandı. Kathimerini'nin yayın yönetmeninin imzasıyla yayınlanan makalede, "ABD'nin hamlelerinin tahmin edilemez olması Erdoğan'ı korkutuyor" denildi.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini’nin yayın yönetmeni Alexis Papachelas imzasıyla yayınlanan analizde Türkiye-ABD-Yunanistan hattındaki son gelişmeler mercek altına alındı.

Yunanistan ile ABD arasındaki ilişkilerin bir süredir iyi olduğuna dikkat çeken Papachelas, bu durumun uzun vadede hayal kırıklığına sebebiyet verecek sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Papachelas, “Trump-Pompeo döneminde müzakere daha kolaydı. O dönemde karar verenler risk alıp herkese eşit yaklaşmak istemiyordu. ABD’nin siyasetindeki bu tahmin edilemezlik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı korkutuyordu. Fakat şu an bir önceki döneme geldik ve bürokrasinin bölgedeki diplomatları geride bıraktığı ve esas endişenin “Türkiye’yi kaybetmemek olduğu” bir dönemdeyiz” yorumunu yaptı.

Ünlü gazeteci, ABD’nin Doğu Akdeniz boru hattı projesinden geri adım atmasının şaşırtıcı olmadığını yazarken bu durumun Türkiye’nin Yunanistan’a karşı hamlelerini etkileyebileceğini de belirtti. Gazetede, “Bu durum Erdoğan’ın Ege’de ve Doğu Akdeniz’de istediğini yapmasının önünü açacak. Böylelikle belirsizlikle birlikte ABD Başkanı’nın tahmin edilemeyen hamleleriyle karşı karşıya kalmayacak. Bunun sonucunda da Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi’ne baskıyı artıracak” ifadesi yer aldı.

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