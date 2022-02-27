Yunanistan: 10 vatandaşımız Ukrayna’da öldü

Yunanistan, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısında 10 Yunan vatandaşının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın geçen hafta resmen tanıdığı Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’ne destek olmak adına Ukrayna topraklarına girmesinin etkileri dalga dalga hissedilmeye devam ediyor…

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis kişisel Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Miçotakis, “Rusya’nın Ukrayna’nın Mariupol kentine düzenlediği hava saldırısında 10 masum Yunan vatandaşı öldürüldü!” ifadesini kullandı.

6 Yunan vatandaşının da yaralandığı belirtilirken Rusya’nın Yunanistan Büyükelçisi’nin de dışişleri bakanlığına çağrıldığı duyuruldu.

Mariupol kenti eteklerindeki Sartana ve Bugas’a yönelik hava saldırısında yaralananlardan birinin de henüz bir çocuk olduğu belirtildi. Mariupol’da binlerce Yunan yaşarken, 6 kişinin Sartana’da ve dört kişinin Bugas’ta öldüğü duyuruldu.

Bu ayın başında Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşen Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bölgedeki Yunan vatandaşlarının korunmasını istemişti.

Öte yandan Yunanistan Göç Bakanı Notis Mitarachi, “Avrupa Birliği ile koordineli bir şekilde Ukraynalı mültecileri almaya hazırız. Bunun maliyeti Avrupa tarafından karşılanabilir. Fakat şu an önceliğimiz olayın insani boyutu” dedi.

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