Yunanistan 3 subay için tazminat ödeyecek

Yunanistan Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli iken 2016 yılında Bodrum’a 14 mil uzaklıktaki Leros Adası yakınlarındaki kayalıklara düşen helikopterde yaşamını yitiren üç subayın ailelerinin açtıkları dava sonuçlandı.

Yaşar ANTER

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Yunanistan’da sonucu merakla beklenen bir dava sonuçlanarak ülke gündemine oturdu…

Yunanistan’ın Ege'de tatbikatta bulunan Nikiforos Fokas fırkateyninden 11 Şubat 2016 tarihinde gece yarısı fırtınalı havada havalanarak Muğla'nın Bodrum ilçesine 14 mil uzaklıktaki Leros Adası yakınlarındaki Kinaros kayalıklarında alçak uçuş yaparken olumsuz hava koşulları nedeniyle düşen helikopterde yaşamını yitiren teğmenler Pananas Konstantinos ve Toulitsis Anastasios ve radar mühendisi ve radar operatörü Evangelos Eleftherios'un yaşamlarını yitirmesinin ardından ailelerinin açtıkları tazminat davası sonuçlandı.

DÜŞMENİN İNSAN HATASINDAN KAYNAKLANMADIĞI BELİRTİLDİ

Kazadan bir buçuk yıl sonra Agusta Bell helikopterinin düşüşünün “insan hatasından kaynaklanmadığını ve mekanik bir hasar olmadığını” belirten ölümcül kaza raporu yayınlanırken uzmanlar bu tür helikopterlerin fırtınalı havalar için elverişli olmadığı ve uçmaması yönünde karar verdi.

TEĞMENİN AİLESİ 1.5 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT DAVASI AÇTI

33 yaşındaki Teğmen Pananas Konstantinos'un eşi ve çocukları olumsuz hava koşullarında uçurulmaması gereken helikopterin uçurulması kararı verildiğini belirterek Atina Asliye İdare Mahkemesi'ne 1,5 milyon euroluk tazminat davası açtı.

Mahkeme ailenin açtığı davayı 4 yıl süren duruşmaların sonunda haklı bularak 380 biner euro tazminat ödemeye haklı buldu. Mahkeme kararında August Bell- 212 helikopterlerinin gece ve fırtınalı havalarda uçuşlar ve tatbikat için yeterli elektronik donanıma sahip olmadığı, bu nedenle olay gecesi bölgede hüküm süren hava koşullarında uçmaması gerektiğini karara bağladı.

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