Yunanistan Başbakanı Miçotakis, 13 Mart’ta İstanbul’da Erdoğan’la görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i de ağırlayacak.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan hükümet sözcüsü, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in 13 Mart’ta İstanbul’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini açıkladı.

Reuters'ın aktardığı habere göre Miçotakis ve Erdoğan’ın Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini

görüşmeleri bekleniyor.

NATO üyesi Türkiye ve Yunanistan, hava sahasından Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanları, göç ve Kıbrıs sorununa kadar birçok konuda anlaşmazlık yaşıyor.

Türkiye'nin uzun süredir gergin ilişkiler yaşadığı İsrail'in Cumhurbaşkanı Isaac Herzog da 9-10 Mart’ta Türkiye'yi ziyaret ederek Erdoğan'la görüşecek

Rusya’nın Ukrayna'ya saldırısı sonra Miçotakis, parlamentodaki konuşmasında “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmemiz lazım” demişti.

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